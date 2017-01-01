Биль. Суарес-Наварро зачехлила ракетку во втором круге

Теннис. WTA. Ladies Open Biel Bienne – International. Биль (Швейцария). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Биле (Швейцария) на турнире WTA Ladies Open Biel Bienne – International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.23-я ракетка мира, 28-летняя испанка(2) потерпела поражение от 98-го номера рейтинга WTA, 25-летней итальянки. Поединок продолжался 2 часа 15 минут и завершился в пользу итальянки со счетом 2:6, 7:6(5), 6:2.За время, проведенное на корте соперницы взяли по шесть подач друг-друга. Суарес–Наварро выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Джорджи навылет не подала ни разу и совершила десять двойных. Благодаря этой победе итальянка сравняла счет в личном противостоянии с испанкой – 2:2.В четвертьфинале соревнований Джорджи сыграет против 108-го номера рейтинга WTA, 23-летней белоруски(Q), которая выбила из борьбы швейцарку– 6:1, 6:4.Ранее Джорджи и Саснович встречались два раза и оба раза победила итальянка.Камила Джорджи (Италия) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 2) – 2:6, 7:6(5), 6:2Александра Саснович (Беларусь, Q) — Виктория Голубич (Швейцария) – 6:1, 6:4