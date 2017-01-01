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Биль. Суарес-Наварро зачехлила ракетку во втором круге

Карла Суарес-Наварро (Испания)

В Биле (Швейцария) на турнире WTA Ladies Open Biel Bienne – International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.

23-я ракетка мира, 28-летняя испанка Карла Суарес-Наварро (2) потерпела поражение от 98-го номера рейтинга WTA, 25-летней итальянки Камилы Джорджи. Поединок продолжался 2 часа 15 минут и завершился в пользу итальянки со счетом 2:6, 7:6(5), 6:2.

За время, проведенное на корте соперницы взяли по шесть подач друг-друга. Суарес–Наварро выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Джорджи навылет не подала ни разу и совершила десять двойных. Благодаря этой победе итальянка сравняла счет в личном противостоянии с испанкой – 2:2.

В четвертьфинале соревнований Джорджи сыграет против 108-го номера рейтинга WTA, 23-летней белоруски Александры Саснович (Q), которая выбила из борьбы швейцарку Викторию Голубич – 6:1, 6:4.

Ранее Джорджи и Саснович встречались два раза и оба раза победила итальянка.

Теннис. WTA. Ladies Open Biel Bienne – International. Биль (Швейцария). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Камила Джорджи (Италия) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 2) – 2:6, 7:6(5), 6:2
Александра Саснович (Беларусь, Q) — Виктория Голубич (Швейцария) – 6:1, 6:4
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