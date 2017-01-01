Маракеш. Димитров стартовал с поражения от Робредо

Теннис. ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II. Маракеш (Марокко. Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.

В Маракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II с призовым фондом €482,060 проходят матчи второго круга.12-я ракетка мира, 25-летний болгарин, посеянный под первым номером, в стартовом для себя матче второго круга потерпел поражение от 34-летнего испанца, занимающего в мировом рейтинге 682-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:4, 1:6, 6:1.За время, проведенное на корте, Димитров взял две подачи соперника и не удержал три своих. На счету Григора пять эйсов и три двойных ошибки, а Робредо на подаче не ошибался и навылет не подавал. Это была третья победа испанца в четырех встречах с Димитровым.За выход в полуфинал турнира Робредо сразится с 39-й ракеткой мира, 27-летним французом(6), который не испытал проблем в матче сиз Молдовы – 6:2, 6:2.Ранее Робредо и Пэр встречались четыре раза и в их противостоянии лидирует француз – 3:1.Томми Робредо (Испания, SR) — Григор Димитров (Болгария, 1) – 6:4, 1:6, 6:1Бенуа Пэр (Франция, 6) — Раду Албот (Молдавия) – 6:2, 6:2Борна Чорич (Хорватия) — Реда Эль-Амрани (Марокко, WC) – 6:2, 3:6, 7:6Альберт Рамос (Испания, 2) — Ласло Джере (Сербия, Q) – 6:7, 6:1, 6:4Иржи Веселы (Чехия) — Миша Зверев (Германия, 4) – 6:4, 6:4