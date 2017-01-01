На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Маракеш. Димитров стартовал с поражения от Робредо
Маракеш. Димитров стартовал с поражения от РобредоВ Маракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250  - Grand Prix Hassan II с призовым фондом €482,060 проходят матчи второго круга.

12-я ракетка мира, 25-летний болгарин Григор Димитров, посеянный под первым номером, в стартовом для себя матче второго круга потерпел поражение от 34-летнего испанца Томми Робредо, занимающего в мировом рейтинге 682-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:4, 1:6, 6:1.

За время, проведенное на корте, Димитров взял две подачи соперника и не удержал три своих. На счету Григора пять эйсов и три двойных ошибки, а Робредо на подаче не ошибался и навылет не подавал. Это была третья победа испанца в четырех встречах с Димитровым.

За выход в полуфинал турнира Робредо сразится с 39-й ракеткой мира, 27-летним французом Бенуа Пэром (6), который не испытал проблем в матче с Раду Алботом из Молдовы – 6:2, 6:2.

Ранее Робредо и Пэр встречались четыре раза и в их противостоянии лидирует француз – 3:1.

Теннис. ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II. Маракеш (Марокко. Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.
Второй круг
Томми Робредо (Испания, SR) — Григор Димитров (Болгария, 1) – 6:4, 1:6, 6:1
Бенуа Пэр (Франция, 6) — Раду Албот (Молдавия) – 6:2, 6:2
Борна Чорич (Хорватия) — Реда Эль-Амрани (Марокко, WC) – 6:2, 3:6, 7:6
Альберт Рамос (Испания, 2) — Ласло Джере (Сербия, Q) – 6:7, 6:1, 6:4
Иржи Веселы (Чехия) — Миша Зверев (Германия, 4) – 6:4, 6:4

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Маракеш. Стаховский в первом круге проиграл Робредо
Стаховский стартовал с победы в квалификации на турнире в Маракеше
Australian Open. Димитров и Гаске поспорят за место в 1/8 финала
Димитров проиграл Мюллеру на старте турнира ATP в Базеле
Томми Робредо выиграл турнир АТР в Касабланке
Касабланка. Робредо в трех сетах обыграл Вавринку в полуфинале
Касабланка. Вавринка и Робредо встретятся в полуфинале
Бостад. Феррер и Димитров – первая пара полуфиналистов
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Маракеш. Димитров стартовал с поражения от Робредо
Биль. Стрыкова и Гёргес встретяться в ¼ финала
Савчук и Олару в паре стартовали с победы на турнире в Биле
Рейтинг Кубка Дэвиса. Сборная Украины потеряла 10 позиций
Маракеш. Стаховский в первом круге проиграл Робредо

Последние новости спорта

18:35 Малазиец Аван – чемпион мира по велотреку в кейрине; Винокуров - девятый 60 | Велоспорт

17:41 Эгис Климас: Невозможно предсказать, что будет в реванше Уорд-Ковалев 90 | Бокс

17:08 Маракеш. Димитров стартовал с поражения от Робредо 108 | Теннис

16:47 Биль. Стрыкова и Гёргес встретяться в ¼ финала 101 | Теннис

16:17 Машина Ferrari вызывает подозрения у соперников 709 | Формула-1

15:59 Формула-1. Гран-при Бахрейна: превью 115 | Формула-1

15:06 Вашингтон: Команда Джошуа приглашала меня стать спарринг-партнером, но я выбрал Кличко (+Фото) 131 | Бокс

13:54 Ковалев — Хантеру: Даже пьяным я могу победить Уорда и быть ограбленным судьями 151 | Бокс

13:46 Хантер о Ковалеве: Нельзя целый год пить водку, а потом побить Уорда 159 | Бокс

12:40 НБА. «Индиана» обыграла «Атланту», «Чикаго» разгромил «Бруклин», «Кливленд» проиграл «Торонто» и другие результаты 129 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

ВИДЕО

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео)

Кличко готовится к бою с Джошуа (Видео)





Топ-новости недели

Олеся Повх и Сергей Никифоров - лучшие легкоатлеты Украины в марте
Маракеш. Стаховский в первом круге проиграл Робредо
Олег Верняев – победитель лондонского этапа КМ в гимнастическом многоборье
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Ломаченко досрочно победил Сосу








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (224)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги