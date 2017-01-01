Биль. Стрыкова и Гёргес встретяться в ¼ финала

Теннис. WTA. Ladies Open Biel Bienne – International. Биль (Швейцария). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Биле (Швейцария) на турнире WTA Ladies Open Biel Bienne – International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.18-я ракетка мира, 31-летняя чешка, посеянная под первым номером, победила 22-летнюю немку, занимающую в мировом рейтинге 69-е место, со счетом 6:2, 7:6(6).Теннисистки играли 2 часа. Стрыкова реализовала три брейк-пойнта из шести, Виттёфт – один из семи. Барбора выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку, а ее соперница навылет не подала ни разу и дважды ошиблась на подаче. Благодаря этой победе чешка сравняла счет в личных встречах с немкой – 1:1.В четвертьфинале соперницей Стрыковой будет еще одна немка – 25-летняя(7), занимающая в рейтинге WTA 46-е место, которая одержала победу над француженкой– 6:4, 6:3.В личном противостоянии Стрыковой и Гёргес минимальное преимущество у немки – 4:3.Барбора Стрыкова (Чехия, 1) — Карина Виттёфт (Германия) – 6:2. 7:6(6)Юлия Гёргес (Германия, 7) — Осеан Доден (Франция) – 6:4, 6:3Кристина Плишкова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия) – 6:1, 6:2Маркета Вондрушова (Чехия, Q) — Анника Бек (Германия) – 6:1, 6:3Элисе Мертенс (Бельгия) — Мона Бартель (Германия) – 6:2, 6:4Анетт Контавейт (Эстония, LD) — Евгения Родина (Россия) – 6:3, 6:2