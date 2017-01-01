Савчук и Олару в паре стартовали с победы на турнире в Биле

В Биле (Швейцария) на турнире WTA Ladies Open Biel Bienne – International с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка Ольга Савчук (50-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница румынка Ралука Олару (54), посеянные под третьим номером, стартовали с победы над обладательницами wild card - француженкой Амандин Эсс (348) и швейцаркой Ребекой Масаровой (946) со счетом 3:6, 6:1, 10:6.Поединок длился 1 час 14 минут. За это время савчук и Олару взяли две подачи соперниц и не удержали одну свою. Навылет Ольга и Ралука не подавали и совершили пять двойных ошибок. На счету Эсс и Масаровой два эйса при отсутствии двойных ошибок.В четвертьфинале соперницами Савчук и Олару будут швейцарка Виктория Голубич (92) и чешка Кристина Плишкова (108).