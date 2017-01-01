Рейтинг Кубка Дэвиса. Сборная Украины потеряла 10 позиций

Опубликован обновленный рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса.Сборная Украины после поражения на выезде от команды Португалии (1:4) в матче за выход в плей-офф Мировой группы, потеряла десять позиций и опустилась на 32-е место. Теперь украинцам предстоит бороться за право сохранить прописку в Первой группе Евро-Африканской зоны. 15-17 сентября на выезде сборная Украины проведет матч против команды Израиля.Лидерство в рейтинге Кубка Дэвиса сохранила сборная Аргентины, на втором месте Великобритания, на третьем – Франция.В сезоне-2017 за выход в финал Кубка Дэвиса будут играть Бельгия – Австралия и Франция – Сербия. Полуфинальные матчи состоятся также 15-17 сентября.1 (1). Аргентина — 26920,002 (2). Великобритания — 23809,073 (3). Франция – 17743,754 (5). Бельгия – 16030,005(4). Хорватия – 13596,266(6). Швейцария – 12025,007(8). Австралия – 11200,008(9). Сербия – 10625,009(7). Чехия – 8562,510(10). Италия – 6783,1332 (22). УКРАИНА – 1037,5