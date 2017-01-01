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Маракеш. Стаховский в первом круге проиграл Робредо

Маракеш. Стаховский в первом круге проиграл Робредо

В Маракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250  - Grand Prix Hassan II с призовым фондом €482,060 проходят матчи первого круга.
 
109-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский (Q) не смог преодолеть барьер первого круга, проиграв 34-летнему испанцу Томми Робредо (SR), занимающему с рейтинге ATP 385-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 178 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:4, 6:4.
Стаховский не сумел реализовать ни одного из шести своих брейк-пойнтов, в то время, как Робредо реализовал два из двух. На счету Сергея шесть эйсов и три двойных ошибки против одного эйса и двух двойных у соперника. Это была третья победа испанца в четырех встречах с украинцем.

Соперником Робредо во втором круге будет 12-я ракетка мира, 25-летний болгарин Григор Димитров, который получил первый номер посева и первый круг пропускает.

В личном противостоянии Робредо и Димитрова минимальное преимущество у испанца – 2:1.

Теннис. ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II. Маракеш (Марокко. Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.
Первый круг
Томми Робредо (Испания, SR) — Сергей СТАХОВСКИЙ (Украина, Q) – 6:4, 6:4
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Таро Дэниэл (Япония, Q) – 4:6, 6:3, 6:1
Ласло Джере (Сербия, Q) — Мартин Клижан (Словакия) – 7:6(3), 6:3
Раду Албот (Молдавия) — Николас Альмагро (Испания) – 7:6(6), 0:6, 6:3

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