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Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский укрепили свои позици
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский укрепили свои позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 10 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему лишь один украинский теннисист - Александр Долгополов, который поднялся на две позиции и теперь занимает 68-е место.

Во второй сотне рейтинга два украинца. На три пункта поднялся Сергей Стаховский (109-й), а Илья Марченко сохранил 117-ю позицию.
 
В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над сербом Новаком Доковичем в 4045 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира француз Жо-Вилфрид Цонга.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 10.04 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11960 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7915
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5785
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5305
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) —  4735
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4345
7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4310
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3385
9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3385
10 (10). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3265

68 (70). Александр Долгополов (Украина) – 730
109 (112). Сергей Стаховский (Украина) –  532
117 (117). Илья Марченко (Украина) – 497

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)


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