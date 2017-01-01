Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский укрепили свои позици

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 10 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему лишь один украинский теннисист - Александр Долгополов, который поднялся на две позиции и теперь занимает 68-е место.



Во второй сотне рейтинга два украинца. На три пункта поднялся Сергей Стаховский (109-й), а Илья Марченко сохранил 117-ю позицию.



В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над сербом Новаком Доковичем в 4045 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира француз Жо-Вилфрид Цонга.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 10.04 2017 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11960 очков

2 (2).

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5785

4 (4).

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4345

7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4310

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3385

9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3385

10 (10). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3265

…

68 (70). Александр Долгополов (Украина) – 730

109 (112). Сергей Стаховский (Украина) – 532

117 (117). Илья Марченко (Украина) – 497



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)





в понедельник, 10 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему лишь один украинский теннисист - Александр Долгополов, который поднялся на две позиции и теперь занимает 68-е место.Во второй сотне рейтинга два украинца. На три пункта поднялся Сергей Стаховский (109-й), а Илья Марченко сохранил 117-ю позицию.В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над сербом Новаком Доковичем в 4045 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира француз Жо-Вилфрид Цонга.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11960 очков2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 79153 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 57854 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 53055 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 47356 (6). Милош Раонич (Канада) – 43457 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 43108 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 33859 (9). Доминик Тим (Австрия) – 338510 (10). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 326568 (70). Александр Долгополов (Украина) – 730109 (112). Сергей Стаховский (Украина) – 532117 (117). Илья Марченко (Украина) – 497(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)