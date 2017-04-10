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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 13-е место, Цуренко потеряла две позиции
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 13-е место, Цуренко потеряла две позицииЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 10 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина сохранила 13-е место. Два пункта потеряла Леся Цуренко (43-я), на один поднялась Катерина Бондаренко (91).
 
Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова поднялась со 112й на 111-ю строчку.

В Топ-10 мирового рейтинге также произошло одно изменение. Американка Мэдисон Кис стала десятой ракеткой мира, поднявшись с 11-го места.
Возглавляет рейтинге немка Анжелика Кербер, опережая на 325 очков американку Серену Уильямс.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 10.04.2017г.:
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 7335 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) –  7010
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6020
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5065
5 (5). Симона Халеп (Румыния) – 5022
6 (6). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4790
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) – 4290
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4025
10 (11). Мэдисон Кис (США) – 3857

13 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3740
43 (41). Леся Цуренко (Украина) – 1270
91 (92). Катерина Бондаренко (Украина) –  670
111 (112). Катерина Козлова (Украина) – 524

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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