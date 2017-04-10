Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 13-е место, Цуренко потеряла две позиции

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 10 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина сохранила 13-е место. Два пункта потеряла Леся Цуренко (43-я), на один поднялась Катерина Бондаренко (91).



Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова поднялась со 112й на 111-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинге также произошло одно изменение. Американка Мэдисон Кис стала десятой ракеткой мира, поднявшись с 11-го места.

Возглавляет рейтинге немка Анжелика Кербер, опережая на 325 очков американку Серену Уильямс.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 10.04.2017г.:

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 7335 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) – 7010

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6020

4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5065

5 (5). Симона Халеп (Румыния) – 5022

6 (6). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4790

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330

8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) – 4290

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4025

10 (11). Мэдисон Кис (США) – 3857

…

13 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3740

43 (41). Леся Цуренко (Украина) – 1270

91 (92). Катерина Бондаренко (Украина) – 670

111 (112). Катерина Козлова (Украина) – 524



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 10 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина сохранила 13-е место. Два пункта потеряла Леся Цуренко (43-я), на один поднялась Катерина Бондаренко (91).Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова поднялась со 112й на 111-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинге также произошло одно изменение. Американка Мэдисон Кис стала десятой ракеткой мира, поднявшись с 11-го места.Возглавляет рейтинге немка Анжелика Кербер, опережая на 325 очков американку Серену Уильямс.1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 7335 очков2 (2). Серена Уильямс (США) – 70103 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 60204 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) – 50655 (5). Симона Халеп (Румыния) – 50226 (6). Гарбин Мугуруса (Испания) — 47907 (7). Йоханна Конта (Великобритания) – 43308 (8). Агнешка Радваньска (Польша) – 42909 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 402510 (11). Мэдисон Кис (США) – 385713 (13). Элина Свитолина (Украина) – 374043 (41). Леся Цуренко (Украина) – 127091 (92). Катерина Бондаренко (Украина) – 670111 (112). Катерина Козлова (Украина) – 524