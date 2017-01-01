Монтерей. Павлюченкова победила Кербер в финале

Теннис. WTA. Premier. Монтерее (Мексика)ю. Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Монтерее (Мексика) на турнире WTA - Abierto GNP Seguros - International с призовым фондом $226,750 состоялся финальный матч.25-летняя россиянка(2), занимающая в мировом рейтинге 16-е место, нанесла поражение первой ракетке мира, 29-летней немке(1) со счетом 6:4, 2:6, 6:1.Поединок продолжался 1 час 55 минут. Павлюченкова выиграла три гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету победительницы восемь эйсов и столько же двойных ошибок, а Кербер три раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается немка – 5:4.Павлюченкова завоевала девятый титул в карьере. За эту победу она получит 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.Анастасия Павлюченкова (Россия, 2) — Анжелика Кербер (Германия, 1) – 6:4, 2:6, 6:1