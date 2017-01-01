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Монтерей. Надежда Киченок и Далила Якуповтч проиграли в финале
Монтерей. Надежда Киченок и Далила Якуповтч проиграли в финалеВ Монтерее (Мексика) на турнире WTA  - Abierto GNP Seguros - International в парном разряде состоялся финальный матч.
 
Украинка Надежда Киченок (77-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей Далилой Якупович (224) из Словении проиграли первым сеяным японке Нао Хибино (63) и польке Алисии Росольской (48) со счетом 2:6, 6:7(4).

Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Киченок и Якупович взяли две подачи соперниц и упустили четыре своих. Эйсов вматче не было , при этом Надежда и Далила доустили две двойных ошибки, а Хибино и Росольска – четыре.




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