Монтерей. Надежда Киченок и Далила Якуповтч проиграли в финале

В Монтерее (Мексика) на турнире WTA - Abierto GNP Seguros - International в парном разряде состоялся финальный матч.Украинка Надежда Киченок (77-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей Далилой Якупович (224) из Словении проиграли первым сеяным японке Нао Хибино (63) и польке Алисии Росольской (48) со счетом 2:6, 6:7(4).Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Киченок и Якупович взяли две подачи соперниц и упустили четыре своих. Эйсов вматче не было , при этом Надежда и Далила доустили две двойных ошибки, а Хибино и Росольска – четыре.