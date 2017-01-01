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Чарльстон. Касаткина победила в финале Остпенко
Чарльстон. Касаткина победила в финале ОстпенкоВ Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier состоялся финальный матч.

42-я ракетка мира, 19-летняя россиянка Дарья Касаткина обыграла свою ровесницу из Латвии Елену Остапенко, занимающую в рейтинге WTA 66—е место, со счетом 6:3, 6:1.

Теннисистки играли 1 час 6 минут. Касаткина взяла пять подач соперницы и не удержала одну свою. Обе соперницы по разу подали навылет, при этом Дарья допустила две двойных ошибки, а  Остапенко – одну. В их личном противостоянии лидером осталась Остапенко – 2:1.
 
Касаткина завоевала первый титул в карьер. За победу на турнире в Чарльстоне россиянка получит 470 рейтинговых очков и $132,380 призовых.
 
Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.
Финал
Дарья Касаткина (Россия) — Елена Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:1
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