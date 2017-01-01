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Кубок Дэвиса. Смирнов проиграл Соузе, счет в матче Португалия – Украина – 3:1

Кубок Дэвиса. Смирнов проиграл Соузе, счет в матче Португалия – Украина – 3:1

Сегодня, 9 апреля, в Лиссабоне (Португалия) в третий день матча между сборными Португалии и Украины в рамках второго раунда в Первой группе Евро-Африканской зоны состоялась одиночная встреча между лидером португальской сборной Жоао Соузой (37-й в мировом рейтинге) и украинцем Артемом Смирновым (507).

Поединок продолжался 2 часа 28 минут и завершился в пользу португальца со счетом 7:6(3), 7:6(2), 6:2.
Смирнов выиграл реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, Соуза – шесть из 12-ти. Артем четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче против одиннадцати эйсов и одной двойной ошибки у соперника.

Для украинцев это поражение стало третьим и счет в матче Португалия – Украина стал 3:1.

Напомним, в первый день Смирнов в пяти сетах уступил Гаштао Элиашу, а Никита Маштаков проиграл Жоао Соузе. Во второй день Денис Молчанов и  Артем Смирнов выиграли парную встречу у Гаштао Элиаша  и Жоао Соузы.

Таким образом, сборная Португалии во второй раз за историю своих выступлений получает шанс пробиться в Мировую группу Кубка Дэвиса.

Сборная Украины будет бороться за право сохранить прописку в Первой группе. 15-17 сентября украинцам предстоит матч на выезде против сборной Израиля. В случае поражения в этой встрече, в конце октября сборная Украины получит ещё одну возможность остаться в Первой группе. Для этого нужно будет победить команду,  которая проиграет матче Румыния - Австрия.
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