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Стаховский вышел в основную сетку на турнире в Маракеше
Стаховский вышел в основную сетку на турнире в МаракешеВ Маракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250  - Grand Prix Hassan II с призовым фондом €482,060 проходит квалификация.

112-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский (4) в финальном раунде квалификации победил 19-летнего Александра Бублика из Казахстана, занимающим в мировом рейтинге 141-е место, со счетом 7:5, 6:0.

За 1 час 7 минут игрового времени Стаховский выиграл шесть геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. Обе соперника выполнили по два эйса, при этом Сергей допустил на подаче четыре двойных ошибки, а Александр – пять. Ранее теннисисты не встречались.

Соперник Стаховского по первому кругу основных соревнований станет известен после того, как определятся все победители квалификации. Своих квалифаев ждут испанец Томми Робредо, немец Ян-Леннард Штруфф, француз Поль-Анри Матье и словак Мартин Клижан.
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