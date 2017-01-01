Стаховский вышел в основную сетку на турнире в Маракеше

В Маракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II с призовым фондом €482,060 проходит квалификация.112-я ракетка мира, 31-летний украинец(4) в финальном раунде квалификации победил 19-летнегоиз Казахстана, занимающим в мировом рейтинге 141-е место, со счетом 7:5, 6:0.За 1 час 7 минут игрового времени Стаховский выиграл шесть геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. Обе соперника выполнили по два эйса, при этом Сергей допустил на подаче четыре двойных ошибки, а Александр – пять. Ранее теннисисты не встречались.Соперник Стаховского по первому кругу основных соревнований станет известен после того, как определятся все победители квалификации. Своих квалифаев ждут испанец Томми Робредо, немец Ян-Леннард Штруфф, француз Поль-Анри Матье и словак Мартин Клижан.