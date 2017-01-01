Надежда Киченок вышла в финал парного разряда на турнире в Монтерее

В Монтерее (Мексика) на турнире WTA - Abierto GNP Seguros - International в парном разряде завершились полуфинальные матчи.



Украинка Надежда Киченок (77-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей Далилой Якупович (224) из Словении вышли в финал, одержав победу в над россиянкой Ириной Хромачевой (144) и сербкой Ниной Стоянович (107) со счетом 4:6, 6:3, 10:8.



Поединок длился 1 час 27 минут. Обе пары взяли по три подачи друг друга, по разу подали навылет, при этом украинка и словенка допустили одну двойную ошибку, а их соперницы – три.



В финале Киченок и Якупович сразятся с первыми сеяными японкой Нао Хибино (63) и полькой Алисией Росольской (48).



В Монтерее (Мексика) на турнире WTA - Abierto GNP Seguros - International в парном разряде завершились полуфинальные матчи.Украинка Надежда Киченок (77-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей Далилой Якупович (224) из Словении вышли в финал, одержав победу в над россиянкой Ириной Хромачевой (144) и сербкой Ниной Стоянович (107) со счетом 4:6, 6:3, 10:8.Поединок длился 1 час 27 минут. Обе пары взяли по три подачи друг друга, по разу подали навылет, при этом украинка и словенка допустили одну двойную ошибку, а их соперницы – три.В финале Киченок и Якупович сразятся с первыми сеяными японкой Нао Хибино (63) и полькой Алисией Росольской (48).