Монтерей. Анжелика Кербер не пустила в финал Каролин Гарсию

В Монтерее (Мексика) на турнире WTA - Abierto GNP Seguros - International с призовым фондом $226,750 состоялся второй полуфинальный матч.



Первая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелика Кербер (1) обыграла в двух сетах 28-летнюю испанку Карлу Суарес-Наварро (4), занимающую в мировом рейтинге 25-е место, со счетом 7:6(6), 6:1.



За 1 час 25 минут, проведенных на корте, Кербер выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Анжелика один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и пяти двойных ошибок у соперницы. Теперь счет их личных встреч стал 6:3 в пользу немки.



В финале соперницей Кербер будет россиянка Анастасия Павлюченкова (2), которая



На данный момент в противостоянии Кербер и Павлюченковой впереди немка – 5:3.



Теннис. WTA. Premier. Монтерее (Мексика)ю. Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

½ финала

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 4) – 7:6(6), 6:1

В Монтерее (Мексика) на турнире WTA - Abierto GNP Seguros - International с призовым фондом $226,750 состоялся второй полуфинальный матч.Первая ракетка мира, 29-летняя немка(1) обыграла в двух сетах 28-летнюю испанку(4), занимающую в мировом рейтинге 25-е место, со счетом 7:6(6), 6:1.За 1 час 25 минут, проведенных на корте, Кербер выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Анжелика один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и пяти двойных ошибок у соперницы. Теперь счет их личных встреч стал 6:3 в пользу немки.В финале соперницей Кербер будет россиянка Анастасия Павлюченкова (2), которая победила француженку Каролин Гарсию (3).На данный момент в противостоянии Кербер и Павлюченковой впереди немка – 5:3.Анжелика Кербер (Германия, 1) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 4) – 7:6(6), 6:1