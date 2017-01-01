Чарльстон. Остапенко обыграла Лучич-Барони и стала второй финалисткой

В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier состоялся второй полуфинальный матч.



19-летняя Елена Остапенко из Латвии, занимающая в мировом рейтинге 66-е место, переиграла в трех сетах 23-ю ракетку мира, 35-летнюю хорватку Мирьяну Лучич-Барони (11) со счетом 6:3, 5:7, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Остапенко взяла шесть подач соперницы и упустила пять своих. На ее счету шесть эйсов и восемь двойных ошибок, а Лучич-Барони пять раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была вторая победа латвийской теннисистки в двух встречах с хорваткой.



В финале Остапенко предстоит сразиться с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая



В личном противостоянии Остапенко и Касаткиной лидирует латвийка – 2:0.



Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

½ финала

Елена Остапенко (Латвия) - Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 11) — 6:3, 5:7, 6:4 В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier состоялся второй полуфинальный матч.19-летняяиз Латвии, занимающая в мировом рейтинге 66-е место, переиграла в трех сетах 23-ю ракетку мира, 35-летнюю хорватку(11) со счетом 6:3, 5:7, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Остапенко взяла шесть подач соперницы и упустила пять своих. На ее счету шесть эйсов и восемь двойных ошибок, а Лучич-Барони пять раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была вторая победа латвийской теннисистки в двух встречах с хорваткой.В финале Остапенко предстоит сразиться с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая победила немку Лауру Зигемунд.В личном противостоянии Остапенко и Касаткиной лидирует латвийка – 2:0.Елена Остапенко (Латвия) - Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 11) — 6:3, 5:7, 6:4