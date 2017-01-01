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Чарльстон. Касаткина обыграла Зигемунд и стала первой финалисткой
Чарльстон. Касаткина обыграла Зигемунд и стала первой финалисткойВ Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier состоялся первый полуфинальный матч. 

19-летняя россиянка Дарья Касаткина, занимающая в мировом рейтинге 42-е место, переиграла в трех сетах 37-ю ракетку мира, 29-летнюю немку Лауру Зигемунд со счетом 3:6, 6:2, 6:1.

Теннисистки играли 2 часа 18 минут. За это время Касаткина реализовала семь брейк-пойнтов из 13-ти, Зигемунд – четыре из 12-ти. Навылет соперницы не подавали, при этом Дарья допустила на подаче две двойных ошибки, а Лаура – пять. Это была четвертая победа россиянки в четырех встречах с немкой.

Соперница Касаткиной по финалу определится в матче Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 11) — Елена Остапенко (Латвия).

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.
½  финала
Дарья Касаткина (Россия) - Лаура Зигемунд (Германия) — 3:6, 6:2, 6:1
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