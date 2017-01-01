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Кубок Дэвиса. Украинцы выиграли парную встречу и сократили отставание в матче с Португалией

Кубок Дэвиса. Украинцы выиграли парную встречу и сократили отставание в матче с Португалией. Фото ukrtennis.com

Сегодня, 8 апреля, в Лиссабоне (Португалия) прошел второй день матча между сборными Португалии и Украины в рамках второго раунда в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Напоним, после первого дня соревнований счет в матче был 2:0 в пользу сборной Португалии.

Состоялась парная встреча. Денис Молчанов (125-й в мировом парном рейтинге) и  Артем Смирнов (618) одержали победу над Гаштао Элиашем (232) и Жоао Соузой (146) со счетом 5:7, 6:1, 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 42 минуты. Молчанов и Смирнов взяли семь подач соперников и упустили три своих. На счету украинцев пять эйсов и столько же двойных ошибок, а португальцы шесть раз подали навылет и обошлись без двойных ошибок.

Таким образом, Молчанов и Смирнов добыли для сборной Украины первое очко и сохранили шансы на победу в матче. После трех поединков счет в матче 2:1 в пользу португальцев.

На воскресенье запланированы две одиночные встречи: Жоао Соуза - Артем Смирнов и Гаштао Элиаш - Никита Маштаков.

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