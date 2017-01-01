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Кубок Дэвиса. Медведев: У меня нет замечаний к моим игрокам, они отдали 100% себя в матчах

Кубок Дэвиса. Медведев: У меня нет замечаний к моим игрокам, они отдали 100% себя в матчах

В Лиссабоне (Португалия) проходит матч Кубка Дэвиса между сборными Португалии и Украины в рамках второго раунда в Первой группе Евро-Африканской зоны.

В первый день противостояния украинцы потерпели два поражения: Артем Смирнов в пятисетовом триллере уступил Гаштао Элиашу, а дебютант Никита Маштаков выиграл три гейма у лидера сборной Португалии Жоао Соузы.

Капитан команды Андрей Медведев прокомментировал выступление своих подопечных.

Андрей Медведев: «Это противостояние еще не окончено, мы намерены одержать победу в паре, а затем играть в воскресенье. Артем Смирнов сыграл очень хорошо. У меня нет никаких замечаний к моим игрокам. Вероятно, где-то они допустили небольшие тактические ошибки, но я знаю, что они отдали 100% себя в этих матчах. Когда ты игрок, то проводишь только свой матч, а когда капитан - то каждый из матчей. Мои руки тряслись, и я просто хотел играть.

В Португалии я провел очень много времени. Выиграл титул в Эшториле (1993), был в финале (1994). Португальцы - очень дружелюбный народ, каждый чувствует себя здесь как дома. Эта страна во многом напоминает мне Украину, здесь очень тепло встречают гостей и я рад, что мы выступаем именно здесь».
По материалам: btu.org.ua
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