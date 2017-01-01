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Стаховский стартовал с победы в квалификации на турнире в Маракеше
Стаховский стартовал с победы в квалификации на турнире в МаракешеВ Маракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250  - Grand Prix Hassan II с призовым фондом €482,060 проходит квалификация.

112-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский (4) в стартовом матче разгромил 25-летнего марокканца Аджуба Чакруни (WC), занимающего в рейтинге ATP 1241 строчку, со счетом 6:0, 6:2.

За 39 минут, проведенных на корте, Стаховский взял пять подач соперника, которому не удалось заработать ни одного брейк-пойнта, и выполнил два эйса при отсутствии двойных ошибок. Чакруни навылет не подавал и дважды ошибся на подаче.

За выход в основную сетку турнира Стаховский поспорит с 19-летним Александром Бубликом из Казахстана, занимающим в мировом рейтинге 141-е место.
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