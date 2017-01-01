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Монтерей. Кербер не пустила Уотсон в полуфинад и другие результаты

Анжелика Кербер (Германия)

В ночь на 8 апреля в Монтерее (Мексика) на турнире WTA  - Abierto GNP Seguros - International с призовым фондом $226,750 завершились матчи ¼ финала.

Первая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелика Кербер (1) вышла в полуфинал после победы над 24-летней британкой Хизер Уотсон, занимающей в рейтинге WTA 125-ю позицию, со счетом 6:4, 6:4.

За 1 час 23 минуты Кербер взяла две подачи Уотсон и отыграла все восемь ее брейк-пойнтов. Анжелика выполнила четыре эйса при одной двойной ошибке, а Хизер три раза подала навылет и совершила четыре двойных. Это была третья победа немки в трех встречах с британкой.

За выход в финал турнира Кербер сразится с испанкой Карлой Суарес Наварро (4), которая разгромила француженку Ализе Корне (7) – 6:1, 6:1.

На данный момент в личном противостоянии Кербер и Суарес-Наварро лидирует немка – 5:3.

Второй полуфинальной парой стали россиянка Анастасия Павлюченкова (3) и француженка Каролин Гарсия (3).
Россиянка в трех сетах сломила сопротивление венгерки Тимеи Бабош (5) – 6:2, 3:6, 7:5, а француженка уверенно обыграла американку Джулию Боузрап – 6:3, 6:2.

Ранее Павлюченкова и Гарсия встречались дважды и оба раза победила россиянка.

Теннис. WTA. Premier. Монтерее (Мексика). Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.
¼ финала
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 6:4
Карла Суарес-Наварро (Испания, 4) — Ализе Корне (Франция, 7) – 6:1, 6:1

Анастасия Павлюченкова (Россия, 2) — Тимеа Бабош (Венгрия, 5) – 6:2, 3:6, 7:5
Каролин Гарсия (Франция, 3) — Джулия Боузрап (США) – 6:3, 6:2
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