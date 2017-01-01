Монтерей. Кербер не пустила Уотсон в полуфинад и другие результаты

Теннис. WTA. Premier. Монтерее (Мексика). Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

В ночь на 8 апреля в Монтерее (Мексика) на турнире WTA - Abierto GNP Seguros - International с призовым фондом $226,750 завершились матчи ¼ финала.Первая ракетка мира, 29-летняя немка(1) вышла в полуфинал после победы над 24-летней британкой, занимающей в рейтинге WTA 125-ю позицию, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 23 минуты Кербер взяла две подачи Уотсон и отыграла все восемь ее брейк-пойнтов. Анжелика выполнила четыре эйса при одной двойной ошибке, а Хизер три раза подала навылет и совершила четыре двойных. Это была третья победа немки в трех встречах с британкой.За выход в финал турнира Кербер сразится с испанкойНаварро (4), которая разгромила француженку(7) – 6:1, 6:1.На данный момент в личном противостоянии Кербер и Суарес-Наварро лидирует немка – 5:3.Второй полуфинальной парой стали россиянка(3) и француженка(3).Россиянка в трех сетах сломила сопротивление венгерки(5) – 6:2, 3:6, 7:5, а француженка уверенно обыграла американку– 6:3, 6:2.Ранее Павлюченкова и Гарсия встречались дважды и оба раза победила россиянка.Анжелика Кербер (Германия, 1) — Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 6:4Карла Суарес-Наварро (Испания, 4) — Ализе Корне (Франция, 7) – 6:1, 6:1Анастасия Павлюченкова (Россия, 2) — Тимеа Бабош (Венгрия, 5) – 6:2, 3:6, 7:5Каролин Гарсия (Франция, 3) — Джулия Боузрап (США) – 6:3, 6:2