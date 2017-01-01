Чарльстон. Возняцки проиграла Остапенко в ¼ финала и другие результаты

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В ночь на 8 апреля в Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier завершились четвертьфинальные матчи.12-я ракетка мира, 26-летняя датчанка(5) потерпела поражение от 19-летнейиз Латвии, занимающей в мировом рейтинге 66-е место. Поединок продолжался 1 час 26 минут и завершился в пользу латвийской теннисистки со счетом 6:2, 6:4.Возняцки реализовала один брейк-пойнт из пяти, Остапенко – четыре из восьми. На подаче соперницы не ошибались, при этом Каролин выполнила четыре эйса. а Елена – три. Теперь в их личных встречах счет стал равным – 1:1.В полуфинале соперницей Остапенко будет хорватка Мирьяна Лучич-Барони (11), которая в трех сетах переиграла американку Шелби Роджерс.Ранее Остапенко и Лучич-Барони встречались один раз и тогда сильнее была Остапенко.Второй полуфинальной парой стали россиянка Дарья Касаткина и немка Лаура Зигемунд.Касаткина выбила из борьбы румынку Ирину Бегу (10) - 6:4, 6:1, Зигемунд обыграла Анастасию Севастову (8) из Латвии – 6:2, 6:1.В личном противостоянии Касаткиной и Зигемунд лидирует россиянка - 3:0.Елена Остапенко (Латвия) — Каролин Возняцки (Дания, 5) – 6:2, 6:4Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 11) — Шелби Роджерс (США) – 6:7(7), 6:1, 6:1Дарья Касаткина (Россия) — Ирина Бегу (Румыния, 10) – 6:4,6:1Лаура Зигемунд (Германия) — Анастасия Севастова (Латвия, 8) – 6:2, 6:4