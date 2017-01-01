На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Кубок Дэвиса. Маштаков проиграл Соузе, счет в матче Португалия – Украина стал 2:0

Кубок Дэвиса. Маштаков проиграл Соузе, счет в матче Португалия – Украина стал 2:0. Фото ukrtennis.com

Сегодня, 7 апреля, в Лиссабоне (Португалия) прошел первый день матча между сборными Португалии и Украины в рамках второго раунда в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Во втором одиночном матче на корт вышли лидер португальской сборной, 37-я ракетка мира 28-летний Жоао Соуза и 18-летний украинец Никита Маштаков, занимающий в рейтинге ATP 1558 строчку. Поединок длился 1 час 17 минут и завершился в пользу опытного португальца со счетом 6:0, 6:3, 6:0.

Маштаков не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как Соуза реализовал семь из 13-ти. Украинец ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче, а его соперник выполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке.

Напомним, в первом матче игрового дня Артем Смирнов уступил в пяти сетах Гаштао Элиашу. Таким образом, сборная Португалии повела в матче со счетом 2:0.

Завтра, 8 апреля, состоится парный поединок:
Гаштао Элиаш (232-й в парном разряде) / Жоао Соуза (146) - Денис Молчанов (125) / Илья Белобородько (-). Начало в 17:00 по киевскому времени.

Как сообщалось ранее, в составе сборной Украины по разным причинам не играют лидеры мужского украинского тенниса Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Кубок Дэвиса. Смирнов уступил Элиашу в стартовом поединке матча Португалия - Украина
Кубок Дэвиса. Результаты жеребьевки матча Португалия - Украина
Сильнейшие теннисисты Украины не выступят в матче Кубка Дэвиса против Португалии
Кубок Дэвиса. Украина – Австрия 2:0 после первого дня соревнований
Кубок Дэвиса. Стаховский уступил Пшищенжны, счет в матче Польша – Украина – 1:1
Кубок Дэвиса. Долгополов принес сборной Украины первую победу в матче с Польшей
Кубок Дэвиса. Украина – Швеция – 1:1
Кубок Дэвиса. Илья Марченко принес победу Украине в матче со Словакией
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Кубок Дэвиса. Маштаков проиграл Соузе, счет в матче Португалия – Украина стал 2:0
Кубок Дэвиса. Смирнов уступил Элиашу в стартовом поединке матча Португалия - Украина
Андрей Медведев: Жеребьевка Кубка Дэвиса прошла как нельзя лучше для сборной Украины
Кубок Дэвиса. Результаты жеребьевки матча Португалия - Украина
Монтерей. Кербер вышла в ¼ финала, Макарова зачехлила ракетку

Последние новости спорта

23:48 Дмитрий Чумак – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весе до 94 кг 99 | Тяжелая атлетика / Главные новости спорта

23:24 Валентина Кисель – бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 90 кг 102 | Тяжелая атлетика / Главные новости спорта

22:48 Кубок Дэвиса. Маштаков проиграл Соузе, счет в матче Португалия – Украина стал 2:0 119 | Теннис

22:26 Прогноз Тараса Шелестюка на исход поединков Ломаченко, Усика и Гвоздика 152 | Бокс

22:08 Кубок Дэвиса. Смирнов уступил Элиашу в стартовом поединке матча Португалия - Украина 129 | Теннис

21:53 УХЛ. «Донбасс» стал пятикратным чемпионом Украины 150 | Хоккей / Главные новости спорта

19:40 Испанец Вальверде выиграл пятый этап велогонки «Тур страны Басков» 158 | Гимнастика

18:45 Льюис Хэмилтон: Я хотел хоть что-то сделать для зрителей в этой ситуации 150 | Формула-1

17:46 Глава МОК Томас Бах подозревается в коррупции 205 | Новости спорта / Олимпийские игры

17:31 Промоутер Сосы объяснил, почему Ломаченко рано называть великим 181 | Бокс

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

ВИДЕО

Кличко готовится к бою с Джошуа (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)

Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)





Топ-новости недели

Дмитрий Чумак – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весе до 94 кг
Валентина Кисель – бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 90 кг
УХЛ. «Донбасс» стал пятикратным чемпионом Украины
Пелешенко – двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике в категории до 85 кг
Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (125)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги