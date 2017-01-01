Кубок Дэвиса. Маштаков проиграл Соузе, счет в матче Португалия – Украина стал 2:0

Сегодня, 7 апреля, в Лиссабоне (Португалия) прошел первый день матча между сборными Португалии и Украины в рамках второго раунда в Первой группе Евро-Африканской зоны.



Во втором одиночном матче на корт вышли лидер португальской сборной, 37-я ракетка мира 28-летний Жоао Соуза и 18-летний украинец Никита Маштаков, занимающий в рейтинге ATP 1558 строчку. Поединок длился 1 час 17 минут и завершился в пользу опытного португальца со счетом 6:0, 6:3, 6:0.



Маштаков не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как Соуза реализовал семь из 13-ти. Украинец ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче, а его соперник выполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке.



Напомним, в первом матче игрового дня Артем Смирнов



Завтра, 8 апреля, состоится парный поединок:

Гаштао Элиаш (232-й в парном разряде) / Жоао Соуза (146) - Денис Молчанов (125) / Илья Белобородько (-). Начало в 17:00 по киевскому времени.



Как сообщалось ранее, в составе сборной Украины по разным причинам не играют лидеры мужского украинского тенниса Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко.



Сегодня, 7 апреля, в Лиссабоне (Португалия) прошел первый день матча между сборными Португалии и Украины в рамках второго раунда в Первой группе Евро-Африканской зоны.Во втором одиночном матче на корт вышли лидер португальской сборной, 37-я ракетка мира 28-летнийи 18-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 1558 строчку. Поединок длился 1 час 17 минут и завершился в пользу опытного португальца со счетом 6:0, 6:3, 6:0.Маштаков не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как Соуза реализовал семь из 13-ти. Украинец ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче, а его соперник выполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке.Напомним, в первом матче игрового дня Артем Смирнов уступил в пяти сетах Гаштао Элиашу. Таким образом, сборная Португалии повела в матче со счетом 2:0.Завтра, 8 апреля, состоится парный поединок:Гаштао Элиаш (232-й в парном разряде) / Жоао Соуза (146) - Денис Молчанов (125) / Илья Белобородько (-). Начало в 17:00 по киевскому времени.Как сообщалось ранее, в составе сборной Украины по разным причинам не играют лидеры мужского украинского тенниса Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко.