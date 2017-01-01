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Кубок Дэвиса. Смирнов уступил Элиашу в стартовом поединке матча Португалия - Украина

Кубок Дэвиса. Смирнов уступил Элиашу в стартовом поединке матча Португалия - Украина

Сегодня, 7 апреля, в Лиссабоне (Португалия) проходит первый день матча между сборными Португалии и Украины в рамках второго раунда в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Первыми на корт вышли 90-я ракетка мира 26-летний португалец Гаштао Элиаш и 29-летний украинец Артем Смирнов, занимающий в мировом рейтинге 507-ю позицию.

Поединок, проходивший в упорной борьбе, продолжался 4 часа 32 минуты и завершился в пользу португальца в пяти сетах со счетом 6:4, 7:6(1), 6:7(6), 3:6, 6:1.

За игру Смирнов реализовал пять брейк-пойнтов из одиннадцати, Элиаш – семь из 21-го. Артем три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче, а его соперник выполнил 18 эйсов при восьми двойных ошибках.

Таким образом, сборная Португалии повела в матче – 1:0.

Следующими на корт выйдут лидер португальской сборной, 37-я ракетка мира Жоау Соуза и украинец Никита Маштаков, занимающий в рейтинге ATP 1558 строчку.
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