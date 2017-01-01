Андрей Медведев: Жеребьевка Кубка Дэвиса прошла как нельзя лучше для сборной Украины

Капитан украинской команды Андрей Медведев прокомментировал



«Мы хотели, чтобы Артем Смирнов начал первым этот матч, - признался Андрей Медведев в интервью программе «Дневники Кубка Дэвиса» на телеканале «



В паре мы тоже рассчитываем, что у нас есть хороший шанс. Смирнов будет играть пару однозначно, если будет здоров после завтрашней игры. И то, что он выйдет на корт первым, даст ему больше времени, чтобы восстановиться к парной встрече в субботу. В данном случае жеребьевка прошла как нельзя лучше для нас, для Украины. Будем надеяться, что завтрашний день тоже принесет нам хоть небольшой успех.



Никите Маштакову мы дадим поболеть за Артема где-то сет, а потом отправим, чтобы он готовился к матчу. Важно проникнуться атмосферой, он поймет сколько людей будет на игре и что будет ждать его на корте. Конечно, ему будет хоть немножко, но легче, хотя завтра безусловно будет очень тяжело. Жоао Соуза играет сейчас очень неплохо. В Португалии он старается вдвое больше, чем обычно. Если у Никиты получится завтра дать бой, то для нас это уже будет хорошая новость».

Капитан украинской команды Андрей Медведев прокомментировал результаты жеребьевки матча с Португалией.«Мы хотели, чтобы Артем Смирнов начал первым этот матч, - признался Андрей Медведев в интервью программе «Дневники Кубка Дэвиса» на телеканале « UA: Перший ». - Ни для кого не секрет, что мы рассчитываем, что Смирнов может дать два очка: в одиночке и паре. Может даже и в третьем одиночном матче. Поэтому для нас знать точное время игры, чтобы к ней подготовиться, - это более удобно. В самом лучшем варианте мы рассчитываем на то, что из завтрашних матчей Артем даст нашей сборной одно очко.В паре мы тоже рассчитываем, что у нас есть хороший шанс. Смирнов будет играть пару однозначно, если будет здоров после завтрашней игры. И то, что он выйдет на корт первым, даст ему больше времени, чтобы восстановиться к парной встрече в субботу. В данном случае жеребьевка прошла как нельзя лучше для нас, для Украины. Будем надеяться, что завтрашний день тоже принесет нам хоть небольшой успех.Никите Маштакову мы дадим поболеть за Артема где-то сет, а потом отправим, чтобы он готовился к матчу. Важно проникнуться атмосферой, он поймет сколько людей будет на игре и что будет ждать его на корте. Конечно, ему будет хоть немножко, но легче, хотя завтра безусловно будет очень тяжело. Жоао Соуза играет сейчас очень неплохо. В Португалии он старается вдвое больше, чем обычно. Если у Никиты получится завтра дать бой, то для нас это уже будет хорошая новость».