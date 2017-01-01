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Кубок Дэвиса. Результаты жеребьевки матча Португалия - Украина
Кубок Дэвиса. Результаты жеребьевки матча Португалия - УкраинаВ Лиссабоне (Португалия) мужская сборная Украины по теннису начинает сезон со второго раунда в Первой группе Евро-Африканской зоны матчем против сборной Португалии.
На данный момент счет личных встреч Украина - Португалия – 2:1.

Напомним, украинцы  потерпели поражение в плей-офф Мировой группы в матче с японцами в сентябре 2016-го года и по итогам сезона замкнули двадцатку сильнейших в рейтинге наций.

Вчера, 6 апреля, в Лиссабоне состоялась жеребьевка матча Португалия – Украина:

Пятница, 7 апреля:
Гаштао Элиаш (90-й в одиночном разряде) - Артем Смирнов (507)
Жоао Соуза (37) - Никита Маштаков (1558)
(начало игрового дня в  15:00 по Киеву)

Суббота, 8 апреля:
Гаштао Элиаш (232-й в парном разряде) / Жоао Соуза (146) - Денис Молчанов (125) / Илья Белобородько (-)
начало игрового дня в 17:00 по Киеву)

Воскременье, 9 апреля
Жоао Соуза (37) - Артем Смирнов (507)
Гаштао Элиаш (90) - Никита Маштаков (1558)
(начало игрового дня в 14:00 по Киеву)

Напомним, капитаны команд могут внести изменения в заявку не позднее, чем за час до начала матчей.

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