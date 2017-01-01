Кубок Дэвиса. Результаты жеребьевки матча Португалия - Украина

В Лиссабоне (Португалия) мужская сборная Украины по теннису начинает сезон со второго раунда в Первой группе Евро-Африканской зоны матчем против сборной Португалии.На данный момент счет личных встреч Украина - Португалия – 2:1.Напомним, украинцы потерпели поражение в плей-офф Мировой группы в матче с японцами в сентябре 2016-го года и по итогам сезона замкнули двадцатку сильнейших в рейтинге наций.Вчера, 6 апреля, в Лиссабоне состоялась жеребьевка матча Португалия – Украина:Гаштао Элиаш (90-й в одиночном разряде) - Артем Смирнов (507)Жоао Соуза (37) - Никита Маштаков (1558)(начало игрового дня в 15:00 по Киеву)Гаштао Элиаш (232-й в парном разряде) / Жоао Соуза (146) - Денис Молчанов (125) / Илья Белобородько (-)начало игрового дня в 17:00 по Киеву)Жоао Соуза (37) - Артем Смирнов (507)Гаштао Элиаш (90) - Никита Маштаков (1558)(начало игрового дня в 14:00 по Киеву)Напомним, капитаны команд могут внести изменения в заявку не позднее, чем за час до начала матчей.