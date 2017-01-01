Монтерей. Кербер вышла в ¼ финала, Макарова зачехлила ракетку

В ночь на 7 апреля в Монтерее (Мексика) на турнире WTA - Abierto GNP Seguros - International завершились матчи второго круга.

Первая ракетка мира, 29-летняя немка(1) вышла в четвертьфинал после победы над 31-летнейиз Люксембурга, занимающей в мировом рейтинге 68-е место, со счетом 6:1, 6:3.Теннисистки провели на корте лишь 58 минут. За это время Кербер взяла четыре подачи соперницы, которая не сумела заработать ни одного брейк-пойнта. Анжелика выполнила два эйса и допустила столько же двойных ошибок, а Минелла четыре раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

Теннис. WTA. Premier. Монтерее (Мексика)ю. Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

За выход в полуфинал соревнований Кербер сыграет против 24-летней британки, занимающей в рейтинге WTA 125-ю позицию. За 1 час 22 минуты Уотсон нанесла поражение 45-й ракетке мира, 28-летней россиянкесо счетом 6:4, 6:1.Британка выиграла три гейма на подаче Макаровой и отыграла оба ее брейк-пойнта. Соперницы выполнили по два эйса и допустили по две двойных ошибки на подаче. Это была их первая встреча.На данный момент лидером в противостоянии Кербер и Уотсон является немка - 2:0.Анжелика Кербер (Германия, 1) — Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:1, 6:3Хизер Уотсон (Великобритания) — Екатерина Макарова (Россия, 6) – 6:4, 6:1Карла Суарес-Наварро (Испания, 4) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:2, 6:0Ализе Корне (Франция, 7) — Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:4