Чарльстон. Возняцки вышла в ¼ финала, Стосур покидает турнир

В ночь на 7 апреля в Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier завершились матчи третьего круга.



За 1 час 22 минуты игрового времени Возняцки реализовала пять брейк-пойнтов из 13-ти, Родионова – два из четырех. На подаче Каролин не ошибалась, но и навылет не подавала, а Анастасия выполнила один эйс при трех двойных ошибках. Теперь счет в их личных встречах стал 3:0 в пользу датчанки.

12-я ракетка мира, 26-летняя датчанка(5) одержала победу над прошедшей через квалификацию 34-летней австралийкой, занимающей в рейтинге WTA 669-ю строчку, со счетом 6:3, 6:3.В четвертьфинале соперницей Возняцки будетиз Латвии, которая стала четвертьфиналисткой на отказе венгерки(Q) – 6:1, 1:0 отказ.Ранее Возняцки и Остапенко встречались один раз и тогда сильнее была латвийская теннисистка.

Поединок длился 1 час 39 минут, за которые Стосур сделала один брейк и упустила четыре своих подачи. Обе соперницы совершили на подаче по две двойных ошибки, при этом Саманта выполнила два эйса, а Ирина – пять. Между собой теннисистки играли впервые.

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

Не смогла пробиться в четвертьфинал 17-я ракетка мира, 33-летняя австралийка(6), потерпев поражение со счетом 5:7, 3:6 от 26-летней румынки(10), занимающей в мировом рейтинге 33-е место.За выход в полуфинал турнира Бегу сыграет с россиянкой, которая в трех сетах сломила сопротивление(9) из Австралии - 6:3, 4:6, 6:0.На данный момент в личном противостоянии Бегу и Касаткиной лидирует россиянка – 3:1.Каролин Возняцки (Дания, 5) — Анастасия Родионова (Австралия, Q – 6:3, 6:3Елена Остапенко (Латвия) — Фанни Столлар (Венгрия, Q) – 6:1, 1:0 отказИрина Бегу (Румыния, 10) — Саманта Стосур (Австралия, 6) – 7:5, 6:3Дарья Касаткина (Россия) — Дарья Гаврилова (Австралия, 9) – 6:3, 4:6, 6:0Анастасия Севастова (Латвия, 8) — Онс Жабер (Тунис, LL) – 7:5, 7:6(6)Лаура Зигемунд (Германия) — Люси Шафаржова (Чехия, 15) – 6:2, 6:3Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 11) — Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – 7:6(5), 6:4Шелби Роджерс (США) — Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:2