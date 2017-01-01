На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Чарльстон. Возняцки вышла в ¼ финала, Стосур покидает турнир
В ночь на 7 апреля в Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier завершились матчи третьего  круга.

Каролин Возняцки (Дания)

12-я ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки (5) одержала победу над прошедшей через квалификацию 34-летней австралийкой Анастасией Родионовой, занимающей в рейтинге WTA  669-ю строчку, со счетом 6:3, 6:3.

За 1 час 22 минуты игрового времени Возняцки реализовала пять брейк-пойнтов из 13-ти, Родионова – два из четырех. На подаче Каролин не ошибалась, но и навылет не подавала, а Анастасия выполнила один эйс при трех двойных ошибках. Теперь счет в их личных встречах стал 3:0 в пользу датчанки.

В четвертьфинале соперницей Возняцки будет Елена Остапенко из Латвии, которая стала четвертьфиналисткой на отказе венгерки Фанни Столлар (Q) – 6:1, 1:0 отказ.

Ранее Возняцки и Остапенко встречались один раз и тогда сильнее была латвийская теннисистка.

Саманта Стосур (Австралия)

Не смогла пробиться в четвертьфинал 17-я ракетка мира, 33-летняя австралийка Саманта Стосур (6), потерпев поражение со счетом 5:7, 3:6 от 26-летней румынки Ирины Бегу (10), занимающей в мировом рейтинге 33-е место.
Поединок длился 1 час 39 минут, за которые Стосур сделала один брейк и упустила четыре своих подачи. Обе соперницы совершили на подаче по две двойных ошибки, при этом Саманта выполнила два эйса, а Ирина – пять. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в полуфинал турнира Бегу сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в трех сетах сломила сопротивление Дарьи Гавриловой (9) из Австралии - 6:3, 4:6, 6:0.

На данный момент в личном противостоянии Бегу и Касаткиной лидирует россиянка – 3:1.

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.
Третий круг
Каролин Возняцки (Дания, 5) — Анастасия Родионова (Австралия, Q – 6:3, 6:3
Елена Остапенко (Латвия) — Фанни Столлар (Венгрия, Q) – 6:1, 1:0 отказ

Ирина Бегу (Румыния, 10) — Саманта Стосур (Австралия, 6) – 7:5, 6:3
Дарья Касаткина (Россия) — Дарья Гаврилова (Австралия, 9) – 6:3, 4:6, 6:0

Анастасия Севастова (Латвия, 8) — Онс Жабер (Тунис, LL) – 7:5, 7:6(6)
Лаура Зигемунд (Германия) — Люси Шафаржова (Чехия, 15) – 6:2, 6:3

Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 11) — Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – 7:6(5), 6:4
Шелби Роджерс (США) — Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Чарльстон. Возняцки обыграла Бек и вышла в 1/8 финала
Чарльстон. Винус Уильямс проиграла Зигемунд во втором круге и другие результаты
Чарльстон. Веснина проиграла во втором круге 282-й ракетке мира
Чарльстон. Стосур разгромила Янкович во втором круге
Индиан-Уэллс. Винус Уильямс и Возняцки вышли в 1/8 финала, Радваньска покидает турнир
Доха. Возняцки вышла во второй круг, где встретится с Агнешкой Радваньской и другие результаты
Майами. Винус Уильямс обыграла Стосур и встретится с Возняцки в 1/8 финала
Дубай. Возняцки не пустила Стосур в 1/8 финала
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Монтерей. Кербер вышла в ¼ финала, Макарова зачехлила ракетку
Чарльстон. Возняцки вышла в ¼ финала, Стосур покидает турнир
Чарльстон. Возняцки обыграла Бек и вышла в 1/8 финала
Чарльстон. Катерина Бондаренко в парном разряде выбыла из борьбы в первом круге
Надежда Киченок вышла во второй круг парного разряда на турнире в Монтерее

Последние новости спорта

11:27 Монтерей. Кербер вышла в ¼ финала, Макарова зачехлила ракетку 16 | Теннис

11:01 Формула-1. Гран-при Китая. Вторая тренировка не состоялась из-за плохих погодных условий 61 | Формула-1

10:37 Чарльстон. Возняцки вышла в ¼ финала, Стосур покидает турнир 81 | Теннис

10:03 Джеймс Али Башир: Бой Усика с Хантером может получиться захватывающим 106 | Бокс

09:40 Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото) 113 | Бокс / Главные новости спорта / Видео

09:00 Джордж Формен: Если Кличко выиграет, мир бокса перевернется! 384 | Бокс

08:34 Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото) 183 | Бокс / Фото

08:16 Формула-1. Гран-при Китая. Ферстаппен – лучший в первой сессии свободных заездов 147 | Формула-1

21:45 Чарльстон. Возняцки обыграла Бек и вышла в 1/8 финала 250 | Теннис

21:39 Чарльстон. Катерина Бондаренко в парном разряде выбыла из борьбы в первом круге 231 | Теннис

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

ВИДЕО

Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)

Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)





Топ-новости недели

Ломаченко, Усик, Гвоздик: финальная пресс-конференция (Видео, фото)
Мария Хлян – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 69 кг
Чарльстон. Катерина Бондаренко покидает турнир во втором круге
Елена Костевич - лучшая спортсменка Украины в марте
Ивасюк завоевала малое серебро в рывке на чемпионате Европы в категории до 58 кг








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (107)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги