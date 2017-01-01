арльстон. Возняцки обыграла Бек и вышла в 1/8 финала

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier состоялся последний матч второго круга.12-я ракетка мира, 26-летняя датчанка(5) одержала победу над 61-м номером мирового рейтинга, 23-летней немкойсо счетом 7:5, 6:1.Теннисистки играли 1 час 33 минуты. Возняцки взяла шесть подач соперницы и упустила три своих. На ее счету два эйса и три двойных ошибки, а Бек ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Это была третья победа датчанки в трех встречах с немкой.За выход в четвертьфинал турнира Возняцки сыграет против Анастасии Родионовой (Q), которая победила итальянку Сару Эррани – 6:2, 6:2.Каролина Возняцки (Дания, 5) - Анника Бек (Германия) — 7:5, 6:1Анастасия Родионова (Австралия, Q) — Сара Эррани (Италия) – 6:2, 6:2