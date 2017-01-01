Чарльстон. Катерина Бондаренко в парном разряде выбыла из борьбы в первом круге

В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier с призовым фондом $776,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Катерина Бондаренко (79-я в мировом парном рейтинге ) и ее напарница Габриэла Дабровски (19) проиграли американке Абигейл Спирс (17) и словенке Катарине Среботник (23).

Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершился в пользу американки со словенкой со счетом 6:1, 6:4.



Бондаренко и Дабровски реализовали один брейк-пойнт из трех, Спирс и Среботник – пять из восьми. Эйсов в матче не было, при этом обе пары допустили по три двойных ошибки.



Напомним, в одиночном разряде Бондаренко завершила выступление во втором круге,



В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier с призовым фондом $776,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка Катерина Бондаренко (79-я в мировом парном рейтинге ) и ее напарница Габриэла Дабровски (19) проиграли американке Абигейл Спирс (17) и словенке Катарине Среботник (23).Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершился в пользу американки со словенкой со счетом 6:1, 6:4.Бондаренко и Дабровски реализовали один брейк-пойнт из трех, Спирс и Среботник – пять из восьми. Эйсов в матче не было, при этом обе пары допустили по три двойных ошибки.Напомним, в одиночном разряде Бондаренко завершила выступление во втором круге, уступив голландке Кики Берстенс.