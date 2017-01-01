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Чарльстон. Катерина Бондаренко в парном разряде выбыла из борьбы в первом круге
Чарльстон. Катерина Бондаренко в парном разряде выбыла из борьбы в первом круге В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier с призовым фондом $776,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Катерина Бондаренко (79-я в мировом парном рейтинге ) и ее напарница Габриэла Дабровски (19) проиграли американке Абигейл Спирс (17) и словенке Катарине Среботник (23).
Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершился в пользу американки со словенкой со счетом 6:1, 6:4.

Бондаренко и Дабровски реализовали один брейк-пойнт из трех, Спирс и Среботник – пять из восьми. Эйсов в матче не было, при этом обе пары допустили по три двойных ошибки.

Напомним, в одиночном разряде Бондаренко завершила выступление во втором круге, уступив голландке Кики Берстенс.

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