Надежда Киченок вышла во второй круг парного разряда на турнире в Монтерее

В Монтерее (Мексика) на турнире WTA - Abierto GNP Seguros - International в парном разряде завершились матчи первого круга.Украинка Надежда Киченок (77-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей Далилой Якупович (224) из Словении стартовали с победы над вторыми сеяными немкой Татьяной Марией (70) и британкой Хизер Уотсон (73) со счетом 6:3, 6:3.Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Киченок и Якупович сделали четыре брейка и не удержали одну свою подачу. На их счету два эйса и столько же двойных ошибок, а соперницы четыре раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.В четвертьфинале Киченок и Якупович сыграют с британкой Мэдисон Брэнгл (98) и немкой Николойа Гойер (109).