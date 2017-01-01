Монтерей. Павлюченкова и Бабош встретятся в ¼ финала

Теннис. WTA. Premier. Монтерее (Мексика)ю. Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

В ночь на 6 апреля в Монтерее (Мексика) на турнире WTA категории International с призовым фондом $226,750 проходили матчи второго круга.16-я ракетка мира, 25-летняя россиянка(2) одержала непростую победу над прошедшей через квалификацию 24-летней американкой Кристи Эрим Анн, занимающей в рейтинге WTA 206-ю строчку, со счетом 7:6(5), 6:4.За 1 час 48 минут, проведенных на корте, Павлюченкова взяла четыре подачи соперницы и не удержала три своих. Анастасия выполнила четыре эйса и дважды ошиблась при подаче, а Кристи навылет не подала ни разу и совершила четыре двойных ошибки. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова сыграет против 30-й ракетки мира, 23-летней венгерки Тимеи Бабош (5), которая нанесла поражение британке Наоми Броэди – 6:3, 6:2.Ранее Павлюченкова и Бабош не встречались.Анастасия Павлюченкова (Россия, 2) — Кристи Эрим Анн (США, Q) – 7:6(5), 6:4Тимеа Бабош (Венгрия, 5) — Наоми Броэди (Великобритания) – 6:3, 6:2Каролин Гарсия (Франция, 3) — Надия Подороска (Аргентина, Q) – 6:0, 6:3Джулия Боузрап (США) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) – 6:3, 4:6, 6:4