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Чарльстон. Винус Уильямс проиграла Зигемунд во втором круге и другие результаты

Чарльстон. Винус Уильямс проиграла Зигемунд во втором круге и другие результаты

В ночь на 6 апреля в Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier завершились  матчи второго круга.

Десятая ракетка мира, 36-летняя американка Винус Уильямс (3) проиграла в трех сетах 29-летней немке Лауре Зигемунд, занимающей в мировом рейтинге 37-е место. Поединок продолжался 3 часа 2 минуты и завершился в пользу немки со счетом 6:4, 4:7, 7:5.

Уильямс реализовала восемь брейк-пойнтов из 14-ти, Зигемунд – десять из 18-ти. Винус пять раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок против одного эйса и четырех двойных у соперницы. Теперь счет в их личных встречах стал равным 1:1.

За выход в четвертьфинал турнира Зигемунд поспорит с чешкой Люси Шафаржовой (15), которая обыграла американку — Бетани Маттек-Сэндс ( WC) – 6:3, 6:3.

Ранее Зигемунд и Шафаржова не встречалсиь.

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.
Второй круг
Лаура Зигемунд (Германия) — Винус Уильямс (США, 3) – 6:4, 4:7, 7:5
Люси Шафаржова (Чехия, 15) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) – 6:3, 6:3
Шелби Роджерс (США) — Мэдисон Кис (США, 1) – 4:6, 6:1, 6:1
Наоми Осака (Япония) — Чжан Шуай (Китай, 13) – 6:4, 6:4
Ирина Бегу (Румыния, 10) — Кристина Кучова (Словакия) – 4:6, 6:2, 7:6
Анастасия Родионова (Австралия, Q) — Сара Эррани (Италия) – 6:2, 6:2
Елена Остапенко (Латвия) — Мария Саккари (Греция) – 6:2, 4:6, 6:2



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