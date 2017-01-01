Чарльстон. Винус Уильямс проиграла Зигемунд во втором круге и другие результаты

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В ночь на 6 апреля в Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier завершились матчи второго круга.Десятая ракетка мира, 36-летняя американка(3) проиграла в трех сетах 29-летней немке, занимающей в мировом рейтинге 37-е место. Поединок продолжался 3 часа 2 минуты и завершился в пользу немки со счетом 6:4, 4:7, 7:5.Уильямс реализовала восемь брейк-пойнтов из 14-ти, Зигемунд – десять из 18-ти. Винус пять раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок против одного эйса и четырех двойных у соперницы. Теперь счет в их личных встречах стал равным 1:1.За выход в четвертьфинал турнира Зигемунд поспорит с чешкой Люси Шафаржовой (15), которая обыграла американку — Бетани Маттек-Сэндс ( WC) – 6:3, 6:3.Ранее Зигемунд и Шафаржова не встречалсиь.Лаура Зигемунд (Германия) — Винус Уильямс (США, 3) – 6:4, 4:7, 7:5Люси Шафаржова (Чехия, 15) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) – 6:3, 6:3Шелби Роджерс (США) — Мэдисон Кис (США, 1) – 4:6, 6:1, 6:1Наоми Осака (Япония) — Чжан Шуай (Китай, 13) – 6:4, 6:4Ирина Бегу (Румыния, 10) — Кристина Кучова (Словакия) – 4:6, 6:2, 7:6Анастасия Родионова (Австралия, Q) — Сара Эррани (Италия) – 6:2, 6:2Елена Остапенко (Латвия) — Мария Саккари (Греция) – 6:2, 4:6, 6:2