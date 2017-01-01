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Чарльстон. Катерина Бондаренко покидает турнир во втором круге

Чарльстон. Катерина Бондаренко покидает турнир во втором круге

В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier с призовым фондом $776,000 проходят матчи второго круга.

30-летняя украинка Катерина Бондаренко, занимающая в мировом рейтинге 92-е место, проиграла 21-й ракетке мира, 25-летней голландке Кики Берстенс (7). Поединок продолжался 1 час 35 минут и завершился в пользу голландки со счетом 6:2, 7:5.

Бондаренко реализовала один брейк-пойнт из трех, Бертенс – четыре из одиннадцати. Катерина ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче против семи эйсов и трех двойных у соперницы. Ранее теннисистки не встречались.

В третьем круге соперницей Бертенс станет сильнейшая в матче хорватка Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 11), которая победила немку Мону Бартель - 6:3, 6:2.

Катерина Бондаренко завершила выступление в одиночном разряде, заработав 30 рейтинговых очков и  $4,738 призовых. Напомним, в прошлом году в Чарльстоне Катерина также выбыла из борьбы во втором круге, проиграв а трех сетах словачке Кристине Кручовой.

В парном разряде Бондаренко (79-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей Габриэлой Дабровски (19) будут стартовать в матче против американки Абигейл Спирс (17) и словенки Катарины Среботник (23).

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.
Второй круг
Кики Берстенс (Нидерланды, 7) – Катерина Бондаренко (Украина) — 6:2, 7:5
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 11) — Мона Бартель (Германия) – 6:3, 6:2
Дарья Касаткина (Россия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:0, 6:7(3), 6:2
Онс Жабер (Тунис, LL) — Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:4
Дарья Гаврилова (Австралия, 9) — Элисон Риске (США) – 6:3, 6:1
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