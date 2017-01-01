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Чарльстон. Веснина проиграла во втором круге 282-й ракетке мира

Чарльстон. Веснина проиграла во втором круге 282-й ракетке мира

В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier с призовым фондом $776,000 проходят матчи второго круга.

14-я ракетка мира, 30-летняя россиянка Елена Веснина (4) неожиданно потерпела поражение от прошедшей через квалификацию, 18-летней венгерки Фанни Столлар, занимающей в рейтинге WTA 282-ю строчку. 

Поединок продолжался 2 часа 5 минут и завершился на двух тай-брейках в пользу венгерки со счетом 7:6(7), 7:6)3).
По ходу игры соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Веснина выполнила четыре эйса при четырех двойных ошибках, а Столлар 13 раз подала навылет и лишь один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал турнира Столлар сыграет против победительницы матча Елена Остапенко (Латвия) — Мария Саккари (Греция).

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.
Второй круг
Фанни Столлар (Венгрия, Q) – Елена Веснина (Россия, 4) — 7:6(7), 7:6(3)
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