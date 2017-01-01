Чарльстон. Севастова не пустила Петкович в 1/8 финала

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier с призовым фондом $776,000 проходят матчи второго круга.26-я ракетка мира, 26-летняя(8) из Латвии победила 29-летнюю немку, занимающую в мировом рейтинге 75-е место, со счетом 6:3, 6:4.Поединок длился 1 час 23 минуты. Севастова взяла пять подач соперницы и не удержала две своих. Обе теннисистки ни разу не подали навылет, при этом победительница допустила две двойных ошибки, а Петкович – одну. Между собой теннисистки играли впервые.Соперница Севастовой по 1/8 финала определится в матче Магда Линетт (Польша) - Онс Жабер (Тунис, LL).Анастасия Севастова (Латвия, 8) — Андреа Петкович (Германия) – 6:3, 6:4