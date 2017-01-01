Чарльстон. Стосур разгромила Янкович во втором круге

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier с призовым фондом $776,000 проходят матчи второго круга.17-я ракетка мира, 33-летняя австралийка(6) уверенно обыграла 32-леьнюю сербку, занимающую в мировом рейтинге 53-е место, со счетом 6:1, 6:3.За 1 час 13 минут, проведенных на корте, Стосур выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. Обе соперницы допустили на подаче по две двойных ошибки, при этом Саманта выполнила два эйса, а Елена – один. В их личном противостоянии лидером остается сербская теннисистка – 7:3.За выход в ¼ финала соревнований Стосур сыграет с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния, 10) - Кристина Кучова (Словакия).Саманта Стосур (Австралия, 6) — Елена Янкович (Сербия) – 6:1, 6:3