Чарльстон. Стосур разгромила Янкович во втором круге

В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier с призовым фондом $776,000 проходят матчи второго круга.
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