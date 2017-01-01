Монтерей. Кербер на старте одержала волевую победу над Скьявоне и другие результаты

Теннис. WTA. Premier. Монтерее (Мексика)ю. Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

В ночь на 5 апреля в Монтерее (Мексика) на турнире WTA категории International с призовым фондом $226,750 завершились матчи первого круга.Первая ракетка мира, 29-летняя немка, посеянная под первым номером, стартовала с непростой победы над 36-летней итальянкой(WC), занимающей в мировом рейтинге 152-ю строчку, со счетом 4:6, 6:0, 6:4.Теннисистки играли 1 час 40 минут. Кербер сделала пять брейков и упустила три своих подачи. На ее счету один эйс при отсутствии двойных ошибок, а Скьявоне три раза подала навылет и допустила четыре двойных. Благодаря этой победе немка сравняла счет по личным встречам с итальянкой – 3:3.За выход в четвертьфинал турнира Кербер сыграет против 31-го номера рейтинга WTA, 31-летней Мэнди Минеллы из Люксембурга, которая была сильнее болгарки Елицы Костовой (LD) – 7:6(3), 6:3.Ранее Кербер и Минелла не встречались.Анжелика Кербер (Германия, 1) — Франческа Скьявоне (Италия, WC) – 4:6, 6:0, 6:4Мэнди Минелла (Люксембург) — Елица Костова (Болгария, LD) – 7:6(3), 6:3Екатерина Макарова (Россия, 6) — Дениса Аллертова (Чехия) – 6:4, 6:3Тереза Мартинцова (Чехия) — Кристина Макхэйл (США, 8) – 3:6, 7:5, 6:4Кристи Эрим Анн (США) — Яна Чепелова (Словакия) – 6:4, 6:2Тимеа Бабош (Венгрия, 5) — Лесли Керкхове (Нидерланды) – 6:1, 6:3Надия Подороска (Аргентина) — Мэдисон Бренгл (США) – 7:5, 0:6, 6:3Хитер Уотсон (Великобритания) — Нина Стоянович (Сербия) – 6:2, 6:7(7), 6:4Ализе Корне (Франция, 7) — Ирина Хромачёва (Россия) – 6:1, 6:4Карла Суарес-Наварро (Испания, 4) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 6:2, 6:4