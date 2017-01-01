Чарльстон. Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Чарльстоне

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier с призовым фондом $776,000 проходят матчи первого круга.30-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 92-е место, победила 80-ю ракетку мира, 28-летнюю россиянкусо счетом 6:4, 7:5.Поединок длился 1 час 26 минут Бондаренко реализовала семь брейк-пойнтов из 12-ти, Родина – пять из семи. Катерина выполнила пять эйсов и допустила три двойных ошибки, а Евгения ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Это была третья победа украинки в трех встречах с россиянкой.Во втором круге соперницей Бондаренко будет 21-я ракетка мира, 25-летняя голландка Кики Бертенс, которая получила седьмой номер посева и первый круг пропускает.Ранее Бондаренко и Бертенс не встречались.Катерина Бондаренко (Украина) — Евгения Родина (Россия) – 6:74, 7:5