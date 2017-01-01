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Рейтинг ATP. Федерер стал четвертой ракеткой мира, Долгополов потерял три позиции

Рейтинг ATP. Федерер стал четвертой ракеткой мира, Долгополов потерял три позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 3 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему лишь один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял три позиции и опустился на 70-е место.

Во второй сотне рейтинга два украинца и оба потеряли по одной позиции - Сергей Стаховский (112-й), Илья Марченко (117-й).
 
В Топ-10 мирового рейтинга также произошли перестановки. Швейцарец Роджер Федерер, выигравший «Мастерс» в Майами, стал четвертой ракеткой мира, поднявшись с 6-го места. На два пункта поднялся испанец Рафаэль Надаль (5-й). Один пункт потерял канадец Милош Раонич (6), три – японец Кеи Нишикори (7). Десятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему замыкает француз Жо-Вилфрид Цонга.
Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей, увеличив отрыв от серба Новака Доковича  до 4045 очков.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 03.04 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11960 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7915
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5785
4 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 5305
5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) —  4735
6 (5). Милош Раонич (Канада) – 4345
7 (4). Кеи Нишикори (Япония) – 4310
8 (9). Марин Чилич (Хорватия) – 3385
9 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3385
10 (10). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3265

70 (67). Александр Долгополов (Украина) – 730
112 (111). Сергей Стаховский (Украина) –  532
117 (116). Илья Марченко (Украина) – 497

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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