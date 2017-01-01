Рейтинг ATP. Федерер стал четвертой ракеткой мира, Долгополов потерял три позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 3 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему лишь один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял три позиции и опустился на 70-е место.



Во второй сотне рейтинга два украинца и оба потеряли по одной позиции - Сергей Стаховский (112-й), Илья Марченко (117-й).



В Топ-10 мирового рейтинга также произошли перестановки. Швейцарец

Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей, увеличив отрыв от серба Новака Доковича до 4045 очков.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 03.04 2017 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11960 очков

2 (2).

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5785

4 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 5305

5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735

6 (5). Милош Раонич (Канада) – 4345

7 (4). Кеи Нишикори (Япония) – 4310

8 (9). Марин Чилич (Хорватия) – 3385

9 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3385

10 (10). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3265

…

70 (67). Александр Долгополов (Украина) – 730

112 (111). Сергей Стаховский (Украина) – 532

117 (116). Илья Марченко (Украина) – 497



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 3 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему лишь один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял три позиции и опустился на 70-е место.Во второй сотне рейтинга два украинца и оба потеряли по одной позиции - Сергей Стаховский (112-й), Илья Марченко (117-й).В Топ-10 мирового рейтинга также произошли перестановки. Швейцарец Роджер Федерер выигравший «Мастерс» в Майами, стал четвертой ракеткой мира, поднявшись с 6-го места. На два пункта поднялся испанец Рафаэль Надаль (5-й). Один пункт потерял канадец Милош Раонич (6), три – японец Кеи Нишикори (7). Десятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему замыкает француз Жо-Вилфрид Цонга.Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей, увеличив отрыв от серба Новака Доковича до 4045 очков.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11960 очков2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 79153 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 57854 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 53055 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 47356 (5). Милош Раонич (Канада) – 43457 (4). Кеи Нишикори (Япония) – 43108 (9). Марин Чилич (Хорватия) – 33859 (8). Доминик Тим (Австрия) – 338510 (10). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 326570 (67). Александр Долгополов (Украина) – 730112 (111). Сергей Стаховский (Украина) – 532117 (116). Илья Марченко (Украина) – 497