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Рейтинг WTA. Свитолина покинула Топ-10

Рейтинг WTA. Свитолина покинула Топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 3 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина покинула Топ10- и опустилась на 13-е место. Леся Цуренко сохранила 41-ю позицию. Катерина Бондаренко поднялась на два пункта и теперь занимает 92-е место.
 
Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова поднялась со 113-й на 112-ю строчку.

В Топ-10 мирового рейтинге также произошли изменения. Британка Йоханна Конта, выигравшая турнир в Майами (США), стала седьмой ракеткой мира, поднявшись с 11-го места. Россиянка Светлана Кузнецова потеряла две позиции и опустилась на 9-е место. Американка Винус Уильямс замкнула десятку сильнейших теннисисток мира, поднявшись с 12-го места.
Возглавляет рейтинге немка Анжелика Кербер, опережая на 330 очков американку Серенц Уильямс.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 03.04.2017г.:
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 7340 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) –  7010
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6020
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5245
5 (5). Симона Халеп (Румыния) – 5022
6 (6). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4790
7 (11). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) – 4290
9 (7). Светлана Кузнецова (Россия) – 4025
10 (12). Винус Уильямс (США) – 3865

13 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3740
41 (41). Леся Цуренко (Украина) – 1270
92 (94). Катерина Бондаренко (Украина) –  670
112 (113). Катерина Козлова (Украина) – 525

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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