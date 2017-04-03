Рейтинг WTA. Свитолина покинула Топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 3 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина покинула Топ10- и опустилась на 13-е место. Леся Цуренко сохранила 41-ю позицию. Катерина Бондаренко поднялась на два пункта и теперь занимает 92-е место.



Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова поднялась со 113-й на 112-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинге также произошли изменения. Британка Йоханна Конта,

Возглавляет рейтинге немка Анжелика Кербер, опережая на 330 очков американку Серенц Уильямс.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 03.04.2017г.:

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 7340 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) – 7010

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6020

4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5245

5 (5). Симона Халеп (Румыния) – 5022

6 (6). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4790

7 (11). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330

8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) – 4290

9 (7). Светлана Кузнецова (Россия) – 4025

10 (12). Винус Уильямс (США) – 3865

…

13 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3740

41 (41). Леся Цуренко (Украина) – 1270

92 (94). Катерина Бондаренко (Украина) – 670

112 (113). Катерина Козлова (Украина) – 525



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 3 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина покинула Топ10- и опустилась на 13-е место. Леся Цуренко сохранила 41-ю позицию. Катерина Бондаренко поднялась на два пункта и теперь занимает 92-е место.Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова поднялась со 113-й на 112-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинге также произошли изменения. Британка Йоханна Конта, выигравшая турнир в Майами (США), стала седьмой ракеткой мира, поднявшись с 11-го места. Россиянка Светлана Кузнецова потеряла две позиции и опустилась на 9-е место. Американка Винус Уильямс замкнула десятку сильнейших теннисисток мира, поднявшись с 12-го места.Возглавляет рейтинге немка Анжелика Кербер, опережая на 330 очков американку Серенц Уильямс.1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 7340 очков2 (2). Серена Уильямс (США) – 70103 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 60204 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) – 52455 (5). Симона Халеп (Румыния) – 50226 (6). Гарбин Мугуруса (Испания) — 47907 (11). Йоханна Конта (Великобритания) – 43308 (8). Агнешка Радваньска (Польша) – 42909 (7). Светлана Кузнецова (Россия) – 402510 (12). Винус Уильямс (США) – 386513 (10). Элина Свитолина (Украина) – 374041 (41). Леся Цуренко (Украина) – 127092 (94). Катерина Бондаренко (Украина) – 670112 (113). Катерина Козлова (Украина) – 525