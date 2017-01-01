Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Майами

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 состоялся финальный матч.Шестая ракетка мира, 35-летний швейцарец(4) одержал победу над седьмой ракеткой мира, 30-летним испанцем(5) со счетом 6:3, 6:4.Поединок длился 1 час 35 минут. Федерер реализовал два брейк-пойнта из десяти и отыграл все четыре брейк-пойнта, имевшихся у Надаля. На счету Роджера пять эйсов и одна двойная ошибка, а Рафаэль четыре раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается испанец – 23:14.Федерер завоевал третий титул в сезоне и 91-й в карьере. Швейцарец в третий раз выиграл «Мастерс» в Майами. За свой успех он получит 1000 рейтинговых очков и $1,175,505 призовых.Роджер Федерер (Швейцария, 4) - Рафаэль Надаль (Испания, 5) — 6:3, 6:4