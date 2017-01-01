В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 состоялся финальный матч.
08:21 УХЛ. Финал. 4-й матч. «Донбасс» одержал вторую домашнюю победу над «Кременчуком» 67 | Хоккей
08:02 Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Майами 129 | Теннис / Главные новости спорта
09:42 НХЛ. «Монреаль» в овертайме победил «Тампу», «Торонто» обыграл «Детройт» и другие результаты 270 | Хоккей
09:14 НБА. «Финикс» проиграл «Портленду», «Чикаго» обыграл «Атланту» и другие результаты 247 | Баскетбол
08:32 Конта завоевала титул на турнире в Майами, обыграв Возняцки 245 | Теннис / Главные новости спорта
08:15 Вирту и Моир - чемпионы мира в танцах на льду; Назарова и Никитин – 15-е 278 | Фигурное катание / Главные новости спорта
17:28 Юдзуру Ханю – двукратный чемпион мира по фигурному катанию 285 | Фигурное катание / Главные новости спорта
12:46 Федерер: Не так часто приходится играть три тай-брейка в одном матче 232 | Теннис
12:24 Майки Гарсия: Без проблем сражусь с Ломаченко в легком весе 231 | Бокс
10:40 Владимир Кличко: Наш бой с Джошуа станет проблемой для нас обоих 417 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Апрель 2017 (13)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.