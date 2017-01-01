Конта завоевала титул на турнире в Майами, обыграв Возняцки

Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 состоялся финальный матч.Одиннадцатая ракетка мира, 25-летняя британка Йоханна Конта (10) стала победительницей турнира, одержав победу над 26-летней датчанкой Каролин Возняцки (12), занимающей в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 6:4, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Конта выиграла шесть геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. На счету Йоханны пять эйсов при двух двойных ошибках, а Каролин один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была вторая победа британки в двух встречах с датчанкой.Lля Конты этот титул стал вторым в сезоне и третьим в карьере. За победу на турнире в Майами британка получит 1000 рейтинговых очков и $1,175,505 призовых.Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Каролин Возняцки (Дания, 12) — 6:4, 6:3