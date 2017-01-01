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Федерер: Не так часто приходится играть три тай-брейка в одном матче

Федерер: Не так часто приходится играть три тай-брейка в одном матче

Швейцарец Роджер Федерер после победы над австралийцем Ником Кирьосом со счётом 7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5) в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами поделился эмоциями от достигнутого успеха.

«Это было здорово! Не так часто приходится играть три тай-брейка в одном матче, — приводит слова Федерера официальный сайт АТР. - Победа на тай-брейке — это всегда особое удовольствие, так что я очень рад, что вытащил такой сложный матч. Я помню, что проиграл Нику несколько лет назад, и это было болезненно.

Сегодня день рождения у моих сыновей. Я не смог быть с ними из-за матча, поэтому хорошо, что смог выиграть и сделать им такой подарок».
По материалам: Чемпионат.com
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