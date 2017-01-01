Федерер победил Кирьоса и стал вторым финалистом «Мастерса» в Майами

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 состоялся второй полуфинальный матч.



Шестая ракетка мира, 35-летний швейцарец Роджер Федерер (4) в упорной борьбе, на трех тай-брейках, переиграл 16-ю ракетку мира, 21-летнего австралийца Ника Кирьоса (12) со счетом 7:6(11/9), 6:7(9/11) , 7:6(7/5).



Теннисисты играли 3 часа 10 минут. Соперники взяли по одной подачи друг друга. Федерер выполнил десять эйсов и допустил три двойных ощибки, а Кирьос 14 раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Благодаря этой победе Роджер сравнял счет в личном противостоянии с австралийцем – 1:1.



В финале соперником Федерера будет Рафаэль Надаль (5), который



На данный момент в личном противостоянии Федерера и Надаля лидирует Рафаэль – 23:13.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

½ финала

Роджер Федерер (Швейцария, 4) - Ник Кирьос (Австралия, 12) — 7:6(11/9), 6:7(9/11) , 7:6(7/5) В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 состоялся второй полуфинальный матч.Шестая ракетка мира, 35-летний швейцарец(4) в упорной борьбе, на трех тай-брейках, переиграл 16-ю ракетку мира, 21-летнего австралийца(12) со счетом 7:6(11/9), 6:7(9/11) , 7:6(7/5).Теннисисты играли 3 часа 10 минут. Соперники взяли по одной подачи друг друга. Федерер выполнил десять эйсов и допустил три двойных ощибки, а Кирьос 14 раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Благодаря этой победе Роджер сравнял счет в личном противостоянии с австралийцем – 1:1.В финале соперником Федерера будет Рафаэль Надаль (5), который победил итальянца Фабил Фоньини.На данный момент в личном противостоянии Федерера и Надаля лидирует Рафаэль – 23:13.Роджер Федерер (Швейцария, 4) - Ник Кирьос (Австралия, 12) — 7:6(11/9), 6:7(9/11) , 7:6(7/5)