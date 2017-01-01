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Надаль стал первым финалистом «Мастерса» в Майами

Надаль стал первым финалистом «Мастерса» в Майами

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 состоялся первый полуфинальный матч.

Седьмая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль (5) стал первым финалистом после победы над 29-летний испанцем Фабио Фоньини, занимающим в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 6:1, 7:5.

Поединок длился полтора часа. Надаль взял три подачи соперника и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль выполнил шесть эйсов и избежал ошибок на подаче, а Фоньини пять раз подал навылет и совершил шесть двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 8:3 в пользу испанца.

Соперник Надаля по финалу определится в мачте Роджер Федерер (Швейцария, 4) - Ник Кирьос (Австралия, 12).

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
½ финала
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Фабио Фоньини (Италия)  - 6:1, 7:5
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