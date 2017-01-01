На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Румынский тренер обвинил Серену Уильямс в допинге, а Шарапову - в пьянстве

Румынский тренер обвинил Серену Уильямс в допинге, а Шарапову - в пьянстве

Экс-первая ракетка мира, капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе выразил уверенность, что вторая ракетка мира американка Серена Уильямс применяет запрещенные препараты. 

«Имидж России пострадал из-за скандала с допингом, но это касается и Серены Уильямс. Вы видите, как она выглядит? Тем не менее американцев на допинг особо не проверяют. Если вся правда об американском допинге выйдет наружу, исчезнут все крупнейшие турниры, из спорта сбегут все спонсоры. Вы можете себе такое представить?» - заявил бывший теннисист в интервью газете Evenimentul Zilei.

В 2016 году группа хакеров опубликовала документы, согласно которым Уильямс с одобрения Всемирного антидопингового агентства принимала запрещенные препараты оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон, которые были оформлены как терапевтические исключения.

За свою карьеру Уильямс выиграла 72 турнира, в том числе 23 турнира Большого шлема.

Лучший теннисист планеты 70-х годов прошлого века Илие Настасе также высказал опасения по поводу длительной паузы в карьере россиянки Марии Шараповой, вызванной ее дисквалификацией.

"Вне корта Шарапова может делать все что хочет. Наверняка у нее возникла депрессия из-за невозможности играть. А что вы делаете в такие моменты? Начинаете пить! Тем более она русская, а они более склонны к пьянству», - заявил он.

Напомним, возвращение Шараповой в WTA-тур состоится в конце апреля на турнире в Штутгарте, когда россиянка закончит отбывать 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония.

Ранее Мария признавала, что за прошедший год употребляла алкогольные напитки чаще, чем когда-либо в жизни.

Добавим, что румын Илие Настасе - первый теннисист, которому был присвоен титул первой ракетки мира согласно табелю о рангах с момента его введения в 1973 году. Он удерживался на вершине 40 недель.







По материалам: newsru.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Сестер Уильямс уличили в приеме допинга с санкции WADA
Серена Уильямс: Я люблю играть с Шараповой
Бывший тренер Шараповой: Мария не может противостоять Серене из-за упрямства
Серена Уильямс: Я хочу победить Шарапову, но для меня это не вопрос жизни и смерти
Навратилова считает фаворитом Уимблдона Серену Уильямс, а не Шарапову
Эксперт: Против Уильямс Шараповой нужно играть какой-то неземной матч
Australian Open. Серена Уильямс обыграла Шарапову в финале
Джокович, Шарапова и Уильямс попали в хит-парад «цитат дня» на Уимблдоне
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Румынский тренер обвинил Серену Уильямс в допинге, а Шарапову - в пьянстве
Майами. Кирьос победил Зверева и стал соперником Федерера по ½ финала
Майами. Йоханна Конта не пустила Винус Уильямс в финал
Майами. Федерер обыграл Бердыха и вышел в полуфинал
Майами. Возняцки обыграла Плишкову и стала первой финалисткой

Последние новости спорта

19:50 Румынский тренер обвинил Серену Уильямс в допинге, а Шарапову - в пьянстве 100 | Теннис

16:39 Александр Усик: Мне нужны еще три пояса 164 | Бокс

16:09 Канадцы Вирту и Моир выиграли короткий танец на ЧМ; Назарова и Никитин – 14-е 145 | Фигурное катание

15:24 Уэббер: У Феттеля больше нет проблем с мотивацией 117 | Формула-1

14:18 Леймон Брюстер: Я уверен, что Джошуа остановит Кличко в начале боя 173 | Бокс

13:52 За четыре недели до боя Кличко – Джошуа ситуация с транслятором поединка в США все еще не решена 156 | Бокс

13:14 Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры 133 | Фигурное катание

11:17 Ломаченко ответил Майки Гарсии 252 | Бокс

10:07 НХЛ. «Виннипег» в овертайме одолел «Анахайм», «Монреаль» победил «Флориду», «Коламбус» проиграл «Каролине» и другие результаты 160 | Хоккей

09:33 НБА. «Финикс» проиграл «Клипперс», «Чикаго» победил «Кливленд», «Портленд» выиграл у «Хьюстона» и другие результаты 162 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)





Топ-новости недели

Китайцы Суй Венцзин / Хан Кон – чемпионы мира в парном катании
Илона Семкив и Оксана Гергель – призеры молодежного чемпионата Европы по спортивной борьбе (+Видео)
Елена Пидгрушная в седьмой разполучила награду лучшей спортсменки месяца в Украине
Майами. Винус Уильямс обыграла первую ракетку мира Кербер и вышла в полуфинал
Василий Михайлов – бронзовый призер молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (528)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги