Румынский тренер обвинил Серену Уильямс в допинге, а Шарапову - в пьянстве

Экс-первая ракетка мира, капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе выразил уверенность, что вторая ракетка мира американка Серена Уильямс применяет запрещенные препараты.«Имидж России пострадал из-за скандала с допингом, но это касается и Серены Уильямс. Вы видите, как она выглядит? Тем не менее американцев на допинг особо не проверяют. Если вся правда об американском допинге выйдет наружу, исчезнут все крупнейшие турниры, из спорта сбегут все спонсоры. Вы можете себе такое представить?» - заявил бывший теннисист в интервью газете Evenimentul Zilei.В 2016 году группа хакеров опубликовала документы, согласно которым Уильямс с одобрения Всемирного антидопингового агентства принимала запрещенные препараты оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон, которые были оформлены как терапевтические исключения.За свою карьеру Уильямс выиграла 72 турнира, в том числе 23 турнира Большого шлема.Лучший теннисист планеты 70-х годов прошлого века Илие Настасе также высказал опасения по поводу длительной паузы в карьере россиянки Марии Шараповой, вызванной ее дисквалификацией."Вне корта Шарапова может делать все что хочет. Наверняка у нее возникла депрессия из-за невозможности играть. А что вы делаете в такие моменты? Начинаете пить! Тем более она русская, а они более склонны к пьянству», - заявил он.Напомним, возвращение Шараповой в WTA-тур состоится в конце апреля на турнире в Штутгарте, когда россиянка закончит отбывать 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония.Ранее Мария признавала, что за прошедший год употребляла алкогольные напитки чаще, чем когда-либо в жизни.Добавим, что румын Илие Настасе - первый теннисист, которому был присвоен титул первой ракетки мира согласно табелю о рангах с момента его введения в 1973 году. Он удерживался на вершине 40 недель.