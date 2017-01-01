Майами. Кирьос победил Зверева и стал соперником Федерера по ½ финала

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 состоялся последний четвертьфинальный матч.



16-я ракетка мира, 21-летний австралиец Ник Кирьос (12) стал последним полуфиналистом после победы над 19-летним немцем Алекандром Зверевым (16), занимающим в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 6:4, 6:7(9), 6:3.



За 2 часа 33 минуты, проведенных на корте, Кирьос взял две подачи Зверева и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Ника 16 эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Александр три раза подал навылет и совершил пять двойных ошибок. Это была вторая победа австралийца в двух встречах с немцем.



За выход в финал «Мастерса» в Майами Кирьосу предстоит сразиться со швейцарцем



Ранее Кирьос и Федерер встречались один раз и тогда победил австралиец.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

¼ финала

Ник Кирьос (Австралия, 12) — Александр Зверев (Германия, 16) – 6:4, 6:7(9), 6:3

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 состоялся последний четвертьфинальный матч.16-я ракетка мира, 21-летний австралиец(12) стал последним полуфиналистом после победы над 19-летним немцем(16), занимающим в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 6:4, 6:7(9), 6:3.За 2 часа 33 минуты, проведенных на корте, Кирьос взял две подачи Зверева и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Ника 16 эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Александр три раза подал навылет и совершил пять двойных ошибок. Это была вторая победа австралийца в двух встречах с немцем.За выход в финал «Мастерса» в Майами Кирьосу предстоит сразиться со швейцарцем Роджером Федерером (4), который обыграл чеха Томаша Бердыха (10).Ранее Кирьос и Федерер встречались один раз и тогда победил австралиец.Ник Кирьос (Австралия, 12) — Александр Зверев (Германия, 16) – 6:4, 6:7(9), 6:3