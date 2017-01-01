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Майами. Кирьос победил Зверева и стал соперником Федерера по ½ финала

Майами. Кирьос победил Зверева и стал соперником Федерера по 189; финала

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 состоялся последний четвертьфинальный матч.

16-я ракетка мира, 21-летний австралиец Ник Кирьос (12) стал последним полуфиналистом после победы над 19-летним немцем Алекандром Зверевым (16), занимающим в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 6:4, 6:7(9), 6:3.

За 2 часа 33 минуты, проведенных на корте, Кирьос взял две подачи Зверева и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Ника 16 эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Александр три раза подал навылет и совершил пять двойных ошибок. Это была вторая победа австралийца в двух встречах с немцем.

За выход в финал «Мастерса» в Майами Кирьосу предстоит сразиться со швейцарцем Роджером Федерером (4), который обыграл чеха Томаша Бердыха (10).

Ранее Кирьос и Федерер встречались один раз и тогда победил австралиец.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
¼ финала
Ник Кирьос (Австралия, 12) — Александр Зверев (Германия, 16) – 6:4, 6:7(9), 6:3
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