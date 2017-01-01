Майами. Йоханна Конта не пустила Винус Уильямс в финал

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 состоялся второй полуфинальный матч.



Одиннадцатая ракетка мира, 25-летняя британка Йоханна Конта (10) стала второй финалисткой турнира после победы над 36-летней американкой Винус Уильямс (11), занимающей в мировом рейтинге 12-е место, со счетом 6:4, 7:5.



Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Конта реализовала пять брейк-пойнтов из 17-ти, Уильямс – три из десяти. Победительница три раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче, а Винус выполнила четыре эйса и совершила одиннадцать двойных ошибок. Благодаря этой победе британка увеличила преимущество в личном противостоянии с американкой до 3:1.



За титул Конте предстоит сразиться с датчанкой Каролин Возняцки (12), которая

Ранее Конта и Возняцки встречались один раз и тогда победила британка.



Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.

½ финала

Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Винус Уильямс (США, 11) – 6:4, 7:5

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 состоялся второй полуфинальный матч.Одиннадцатая ракетка мира, 25-летняя британка(10) стала второй финалисткой турнира после победы над 36-летней американкой(11), занимающей в мировом рейтинге 12-е место, со счетом 6:4, 7:5.Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Конта реализовала пять брейк-пойнтов из 17-ти, Уильямс – три из десяти. Победительница три раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче, а Винус выполнила четыре эйса и совершила одиннадцать двойных ошибок. Благодаря этой победе британка увеличила преимущество в личном противостоянии с американкой до 3:1.За титул Конте предстоит сразиться с датчанкой Каролин Возняцки (12), которая была сильнее чешки Каролины Плишковой.Ранее Конта и Возняцки встречались один раз и тогда победила британка.Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Винус Уильямс (США, 11) – 6:4, 7:5