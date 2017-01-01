Майами. Федерер обыграл Бердыха и вышел в полуфинал

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 проходили четвертьфинальные матчи.Шестая ракетка мира, 35-летний швейцарец(4) в трех сетах переиграл 31-летнего чеха(10), занимающего в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 6:2, 3:6, 7:6(6).Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут. Федерер сделал три брейка, выполнил одиннадцать эйсов и допустил пять двойных ошибок. Бердых ответил ему двумя брейками, девятью эйсами при четырех двойных ошибках. Теперь в их противостоянии Роджер лидирует со счетом 18:6.Соперник Федерера по полуфиналу определится в матче между австралийцем Ником Кирьосом (12) и немцем Александром Зверевым (16).Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Томаш Бердых (Чехия, 10) – 6:2, 3:6, 7:6(6)